Alertan “autoritarismo” de AMLO contra jueces

Señor Presidente @lopezobrador_, reconozca que la #LeyEléctrica, recién aprobada, es inconstitucional.



No pretenda someter e intimidar a los jueces. Vivimos en un sistema democrático y el Poder Judicial es autónomo.



Digamos no al autoritarismo.



No a la #LeyCombustóleo. pic.twitter.com/jLs34cWYvw