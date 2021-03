Morena desconoce encuesta que favorece a Félix Salgado

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, desconoció la encuesta que se filtró este miércoles y que da como favorito de nuevo a Félix Salgado Macedonio como candidato de ese partido al gobierno de Guerrero.

La senadora con licencia informó que será este viernes cuando sesione la Comisión Nacional de Elecciones, a la que ella pertenece, para que la Comisión de Encuestas de Morena presente formalmente el ejercicio estadístico que levantó.

Esto luego que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), ordenó reponer el proceso de elección de una o un candidato, ante las acusaciones de abuso sexual en contra de Salgado Macedonio.

Reconoció que la filtración de esta encuesta generó mucho ruido, pues todavía no se han terminado de generar los procesos correspondientes.

“Desconozco esta filtración, nosotros estaremos conociendo el resultado formal de la Comisión de Encuestas, vemos detalles que nos hacen creer que no es la encuesta que nos presentarán. Pero, bueno vamos a ver”.

A título personal, la secretaria general de Morena refrendó su posición en torno al caso Félix Salgado de no ignorar las voces de las supuestas víctimas y hacer a un lado la candidatura del senador con licencia.

Aceptó que las acusaciones contra Salgado Macedonio lo han hecho más popular, pues evidente que “mientras más estás en los medios, más te conocen a nivel nacional”.

Sin embargo, aclaró, que la decisión que tome la Comisión Nacional de Elecciones sobre la candidatura del llamado “Toro”, no tiene que ser sólo por popularidad.

Acusó que el tema de Félix Salgado lo ha usado la derecha con fines político-electorales.

“Yo creo que genera debate, genera discusión tanto al interior del partido, como en la opinión pública, sobre todo, porque no podemos negar que el tema se ha utilizado con fines electorales y con fines políticos hacia Morena, hacia el propio presidente de la República que no tiene nada que ver con esto y me parece que cuando vemos la reacción de la derecha desgarrándose las vestiduras por temas que nunca les han importado, por supuesto a quienes deciden colocarse en una postura de no hacerle el juego a la derecha y esa dos posturas las veo al interior del partido, en la opinión pública quienes creen que lo mejor es no prestarnos a las acusaciones que existen, colocarnos en el creerle a las víctimas”.

Advirtió que si en este caso no hay respuesta de la justicia, va a quedar en el juicio popular para posibles víctimas o para un posible candidato que esté siendo linchado .

Citlalli Hernández fue entrevistada en el Senado.