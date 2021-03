Asegura AMLO que en 2024 se jubilará

Se alista mentalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar la política una vez que concluya su labra como Jefe del Ejecutivo Federal en el 2024, así lo manifestó en la mañanera de este jueves.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario se dijo satisfecho porque además hay relevo generacional para mantener el trabajo de transformación, mientras él se jubila sin intervenir para nada en la vida política.

“Yo estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo permite, yo estoy hasta el 24 y me jubilo, ahí sí a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar, estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso”.

Sin embargo, dijo que ocupará su tiempo en concluir un libro sobre el pensamiento conservador mientras disfruta de su pensión por haber trabajado más de 20 años.

“Estuve como cinco o seis años en el INI (Instituto Nacional Indigenista), tengo mis comprobantes de que pagué al ISSSTE mis cuotas, luego estuve como cinco años en el IMCO (Instituto Nacional del Consumidor) también pagué mis cuotas, ahí son ya como diez u once años, luego fui jefe de Gobierno también pagué mis cotas, como cinco y el tiempo que puedo estar acá que va a ser como 20, entonces y me va a alcanzar porque la vida en Palenque no es muy cara, además Beatriz ya tiene su trabajo”.

E insistió que tras su retiro no recibirá a nadie que tenga que ver con la política, ante ello se dijo tranquilo que tengan posible relevo mientras los adversarios, enfatizó, no tienen a nadie.

“Pero estoy muy contento, muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico, yo tengo 67, de 50 para arriba incluso, hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros no, hay un abanico, qué vamos a hablar si todavía falta”.

Sin embargo evitó dar nombres de quienes pudieran seguir sus pasos para buscar la presidencia, una vez que él se retire para seguir su vida en Palenque, Chiapas.