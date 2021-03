Manifestantes querían quemar la puerta de Palacio Nacional: AMLO

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que contaba con información que la manifestación de mujeres #8M, se intensificaría por lo que se decidió colocar el muro frente a Palacio Nacional.

En la mañanera aseveró que según los datos que le hicieron llegar, el objetivo era quemar la puerta del inmueble.

“Claro yo tenía información, es mi trabajo, no tengo grupos de espionaje pero sí hay de inteligencia… lo que me dice la gente, experiencia… si no ponemos el muro entonces ponemos frente a frete a los que protestan con los de la policía, la información que tenía es que querían quemar la puerta de Palacio”.

Ante el cuestionamiento de detenidos por los actos violentos, se pronunció porque más que un castigo, se dé una condena pública.

“Mi opinión es que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe de haber ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena púbica, la gente no ve bien eso”.

Tras las críticas por el uso de inhibidores de drones, aseguró que fue un acto totalmente justificado.

“¿Por qué lo de los drones? Porque no se sabe, si incendian, si son capaces de eso, los que están detrás que no pueden con un dron tirar una bomba, si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país entonces… hay francotiradores en el Palacio, no”.

Así mismo mencionó que será el Gobierno de la Ciudad de México la que atienda las denuncias de la Brigada Marabunta, por el hallazgo de aparatos para lanzar gases, entre otros que dijeron, fueron utilizados contra las manifestantes.

“Yo creo que le corresponde al Gobierno de la Ciudad aclarar, lo que me consta es lo que dije ayer, de que un señor de esta brigada empezó con un micrófono a decir que se retiraba porque no se estaba cumpliendo con los protocolos de seguridad y era realmente surrealista y estaban los provocadores incendiando”.

López Obrador aseveró que su administración está abierta al diálogo con grupos feministas pero dijo, son ellas las que no lo quieren, al lamentar nuevamente la agresión a mujeres policías aseveró que dijo, es una forma de machismo, también mencionó que a Palacio no llegaron los reclamos de las manifestantes.

“Es un contrasentido, yo creo la expresión más burda, terrible del machismo, es la violencia, el machismo es violencia entonces ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia? No llegan al Palacio, nosotros llevamos años recogiendo los sentimientos de la gente, de los hombres y mujeres y estamos luchando permanentemente en favor de las mujeres, se ha atendido a las mujeres, es una convicción, nosotros no tenemos ningún problema de conciencia, porque siempre hemos estado en apoyo a las mujeres”.

El Jefe del Ejecutivo Federal comentó que tenía la intención de que permaneciera una semana, la fila de vallas frente a Palacio por los nombres que fueron pintados y la rosas en honor a las víctimas, sin embargo, recordó que fueron las inconformes las que tiraron parte de la estructura.