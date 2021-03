Policías resistieron estoicamente en marcha #8M: AMLO

Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador la actuación de la policía capitalina, durante la manifestación feminista #8M, asegurando que no cayó en provocaciones de quienes buscaban vandalizar el Palacio Nacional.

Durante la mañanera el Primer Mandatario reiteró su defensa a las vallas colocadas frente a Palacio Nacional, afirmando funcionó el muro.

“También celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados, y se hubiese puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías, y hubiese habido muchos riesgo, Afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubieron, sobre todo, daños a las personas; desde luego, sí mujeres policías quemadas”.

Y enfatizó que la actuación de la policía era garantizar la seguridad de las personas que estuvieron en el movimiento que concluyó en la plancha del Zócalo Capitalino.

“Se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y que se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la ciudad, de manera especial a las mujeres policías, que resistieron estoicamente agresiones”.

López Obrador insistió que su administración no reprimirá la libre manifestación y lamentó la agresión contra mujeres policías a las que dijo, se intentó quemar con gasolina.

“Tenemos ahí las imágenes en donde están incendiando una parte de la valla para quitarla y se ve una persona con gasolina, y van a ver cómo, con escudos, son mujeres policías que están resistiendo. Me habló la jefa de Gobierno en ese momento para decirme: ‘Las están agrediendo, avasallando, vamos a tener que meter hombres para apoyarlas’, porque resistieron mucho, las quemaron… la verdad da tristeza y da vergüenza”.

Cuestionado sobre los gases utilizados, enfatizó que fueron extinguidores ante la provocación descarada de las inconformes.

“Pero no se puede, no se debe enfrentar la violencia con la violencia. Y fue un acto de provocación abierto, descarado, no era una manifestación en el centro del Zócalo con un templete donde hablan las mujeres pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres, no, no, no. Era martillo, martillo y marro, y gasolina y fuego, eso es lo que predominó”.

Y mencionó que fue debido a que la gente no está de acuerdo con esta actuación, el motivo por el que no llenaron el Zócalo de la Ciudad. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que en todas las manifestaciones hay infiltrados cuyo objetivo es debilitar a gobierno, ante lo cual, insistió, se decidió colocar la valla frente a Palacio y proteger edificios como la Catedral Metropolitana.