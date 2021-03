Comisiones del Senado dan aval ‘fast track’ a Ley Eléctrica

En menos de lo que canta un gallo, al mero estilo ‘fast track’, las comisiones unidas de Energía, Estudios Legislativos Segunda y Medio Ambiente del Senado, aprobaron esta noche sin ningún cambio la minuta que reforma la Ley de la Industria Eléctrica para priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relegar a los particulares en la generación de energía eléctrica.

Con 24 votos en contra y 20 en pro, la mayoría de Morena en estas comisiones rechazó la propuesta del bloque de contención -integrado por el PAN, el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano- de realizar un Parlamento Abierto para proponer posibles cambios a la legislación y escuchar a las voces interesadas.

Las comisiones acordaron que las reservas al proyecto se llevarán al pleno del Senado, para su discusión y en su caso aprobación.

Los senadores Julen Rementeria, Alejandra Reynosa y Xóchitl Gálvez, del PAN; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Miguel Ángel Mancera, del PRD y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, resaltaron la importancia de realizar este ejercicio de participación para escuchar las voces de todos los ciudadanos, que significan miles de millones de pesos en inversiones.

Insistieron en la necesidad de realizar el Parlamento Abierto, porque serían valiosas las deliberaciones, tratándose de una reforma que impactará el presente y el futuro de México.

Los opositores recordaron que el Parlamento Abierto es una forma de participación política, que fomenta la transparencia, la pluralidad y la participación de todas y de todos.

“Hay tiempo para poder llevar a cabo esta misma semana el Parlamento Abierto, o sea, que los interesados en el tema, los expertos, los conocedores tienen que decir y, posteriormente nosotros podernos sentar, tal vez la próxima semana, de inmediato, a tratar de deliberar sobre un posible dictamen. No veo la urgencia, realmente el tema que hoy nos ocupa es de la máxima importancia y, me parece que no tendríamos porque apresurar la decisión”, aseveró Julen Rementeria.

La priísta Claudia Ruiz Massieu sentenció: “El Senado de la República tiene que agotar también su responsabilidad constitucional de manera autónoma y propia. Me parece que todos nos beneficiaríamos de celebrar este Parlamento Abierto y de escuchar, evidentemente, no sólo a los sectores sociales que quieran hacer de nuestro conocimiento su punto de vista, sino creo que también de los funcionarios del gobierno que nos quieran transmitir la lógica y la visión que impera en el gobierno de la República para proponer esta iniciativa preferente”.

Sin embargo, los senadores de Morena y del Partido del Trabajo, se pronunciaron en contra de la propuesta del bloque de contención y a favor de no demorar este proyecto.

Morenistas como Napoleón Gómez Urrutia, Jesusa Rodríguez y Lucía Trasviña, afirmaron que realizar un Parlamento Abierto es una forma de dilatar las decisiones y retrasar el trabajo legislativo.

Lucía Trasviña, senadora de Morena: “No tenemos nosotros porque demorar este proyecto, nosotros tenemos que trabajar en torno de él. Y si ustedes son patriotas y si ustedes no son vende patrias, estarán de acuerdo en que saquemos adelante y logremos la soberanía del sector energético de México. Demuéstrenlo hoy señores, porque no somos tapaderas de esos espurios privados que saquearon la Comisión Federal de Electricidad”.

Será en la sesión presencial del jueves próximo, cuando el dictamen de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, sea discutido y en su caso aprobado por la asamblea.