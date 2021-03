Se enfrentan FGR y Segob por desaparecidos

En un enfrentamiento, entre funcionarios, senadores y víctimas acabó el parlamento abierto que se realizó en el Senado de la República sobre la ley general de la Fiscalía General de la República.

Primero la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR) chocaron posiciones por la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la FGR, propuesta por Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

En medio de reclamos de familiares de desaparecidos por la ausencia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República en este ejercicio, el Senado de la República realizó este lunes un Parlamento Abierto para discutir y enriquecer esta propuesta.

Óscar Langlet González, coordinador de Asesores de la Oficina del Fiscal General de la República, aclaró que con esta iniciativa la Fiscalía no se aparta de la facultad de investigar el delito de desaparición forzada de personas.

Señaló que la discusión sobre esta iniciativa no se ha centrado sobre el planteamiento de cómo mejorar al Ministerio Público y su organización.

Acusó que la Secretaría de Gobernación pretende que la FGR sea su subordinada en la investigación y esclarecimiento de desapariciones forzadas.

“Desafortunadamente se ha mezclado el tema y grave problema de los desaparecidos en México para justificar que la Fiscalía General de la República deba seguir instrucciones de la Secretaría de Gobernación”, dijo.

Sin embargo, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, criticó la posición de Óscar Langlet como representante de la FGR, como una visión de regreso al pasado, de viejas posiciones de lo que fue la Procuraduría General de la República.

Aclaró que no se quiere subordinar a la Fiscalía a participar en mecanismos de protección de derechos humanos, sino de sumar esfuerzos para enfrentar la desaparición de personas.

“Por supuesto, que queremos fortalecer a la Fiscalía General de la República y su autonomía, aseveró

Confió que el Senado realice los cambios que sean necesarios para mejorar la iniciativa.

“Por eso yo creo que este ejercicio de discusión debe tomarse en serio y espero que no sea una simulación para cumplir un trámite para decir: bueno ya participaron los familiares, va adelante el dictamen, sin ninguna modificación y la verdad sería una lástima, una pérdida enorme que situación que así aconteciera.

Representantes de colectivos de familiares de desaparecidos, reclamaron que la FGR no salga del Sistema Nacional de Búsqueda, como lo propone esta nueva ley por atentar contra su autonomía, pues –aseveraron- que la Fiscalía no puede estar exenta de las responsabilidades constitucionales que le corresponden.

Los colectivos anunciaron acciones de resistencia civil y otra serie de medidas legales, para manifestar su inconformidad si esta ley se aprueba en sus términos.

Valentina Peralta Puga, Red de Eslabones por los Derechos Humanos:

“Que ya empezamos con acciones de resistencia civil-pacífica. Vamos a generar difusión en todos los medios nacionales e internacionales, vamos a acudir a todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales”, indicó.

Mientras tanto, una férrea crítica hizo Germán Martínez, senador de Morena, a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pues, indicó, en vez de participar en este ejercicio prefirió acudir a la presentación de un libro.

“Y me extraña que la secretaria de Gobernación esté presentando un libro en este mismo momento, que señal le dan a las familias de las víctimas que el subsecretario está aquí, aquí está dando la cara, mientras la secretaria de Gobernación está en este mismo momento presentando un libro. No le duele el dolor de los desaparecidos y luego se queja de que le digan florero. A mí me indigna que la secretaria de Gobernación esté presentando un libro, mientras aquí hay familias que les duelen sus desaparecidos”, dijo.

Los colectivos recordaron que en México hay más de 83 mil desaparecidos.