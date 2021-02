Juez difiere audiencia de Rosario Robles; no logra acuerdo con FGR

Este viernes se llevó a cabo la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue en contra de la ex secretaria de SEDESOL, Rosario “R”, por el delito del ejercicio indebido del servicio público relacionado con la llamada ‘La Estafa Maestra’.

Durante la audiencia desarrollada en juzgados del Reclusorio Sur, los agentes del Ministerio Público reiteraron que no hay condiciones para el procedimiento abreviado, por lo que pidieron al juez Ganther Villar Ceballos, llevar acabo la audiencia, ya que la defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social no aceptó reparar el daño, propuesta que fue respaldada por los representantes de la Auditoría Superior de la Federación.

Por su parte, Epigmenio Mendieta, abogado de la ex jefa de Gobierno, señaló que hay solicitudes pendientes que debe responder la Fiscalía General de la República (FGR).

Una tiene que ver con un procedimiento abreviado y el otro con una solicitud que se planteó para un acercamiento para la posibilidad de un criterio de oportunidad.

Agregó que en los últimos días, su cliente no ha estado bien de salud. Finalmente se reprogramó otra audiencia y quedó diferida para el 26 marzo.

La FGR asegura que no hay interés para que los servidores públicos de alto nivel de la Fiscalía, acudan al reclusorio