Aclara Cofece “chiqui multa” a morenistas en Senado

Alejandra Palacios, rechazó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), haya impuesto multas irrisorias -como afirmaron senadores de Morena- a 7 bancos y a 11 traders por pactar acuerdos ilegales en comprar, vender o no adquirir bonos de deuda gubernamental.

En una reunión a distancia en la que no participaron legisladores de oposición, la comisionada-presidenta de la Cofece, afirmó que estas multas estuvieron apegadas a derecho y, en todo caso, si los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional las consideran de risa, pues les propuso modificar la ley para que éstas sean más elevadas.

“Yo no dije que las multas impuestas eran irrisorias. Lo que yo señale es que se había dicho desde el Senado que las multas que habíamos impuesto nosotros eran irrisorias. Yo no creo que sean irrisorias, yo creo que son las multas que corresponden conforme a derecho. Ahora, si no nos gustan de ese tamaño las multas, pues lo que hay que hacer es modificar el sistema para que las multas sean más alta. A mí en lo personal si me gustaría que las multas fueran más altas, ¿por qué?, porque así nuestro trabajo es más efectivo y las actividades de la comisión disuaden otras conductas”, aseveró.

Alejandra Palacios recordó que la Cofece no puede actuar al margen de la ley e imponer multas máximas, porque sería ir en contra del principio de proporcionalidad establecido en la Constitución.

“No podemos de la nada poner lo máximo que nos dice la ley, sino que tenemos que calcular el daño y luego hacer multiplicaciones del daño hacia arriba hasta donde se pueda en función de la gravedad de la conducta y el Poder Judicial en varios ocasiones no se ha revertido multas, porque ellos han considerado que lo que nosotros imponemos es más que proporcional y la proporcionalidad es un principio constitucional”.

Hace un mes el pleno de la Cofece resolvió imponer multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders) por causar un daño estimado de 29 millones de pesos al mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental entre 2010 y 2013.

La Comisión encontró evidencia de que estos 7 bancos y 11 traders o intermediarios pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio o no comercializar ni adquirir papeles de deuda gubernamental.

En su momento, la Cofece acreditó que los bancos, todos ellos de origen extranjero, se coludieron en algunas operaciones a través del intercambio de mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo.

Bancos y traders establecieron acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para manipular precios, con un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en tales transacciones.

En una reunión a distancia con senadores de Morena, Alejandra Palacios, informó que los bancos están en el proceso de definir si se amparan o no.

Señaló que una vez que la Comisión emitió su resolución, los agentes económicos tienen cierto plazo para presentar sus amparos ante el Poder Judicial de la Federación.

Senadores del PAN, PRI y PRD no asistieron a la reunión al acusar al morenista Alejandro Armenta de sólo buscar promoción personal.