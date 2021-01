Organismos autónomos no son imprescindibles: AMLO

El presidente López Obrador insistió en la eliminación de diversos organismos autónomos, “pues no son imprescindibles” como es el caso del INAI.

Reiteró que además de onerosos, solo han servido para aparentar trasparencia y combatir la opacidad y la corrupción, pero en realidad su trabajo es una simulación.

Sostuvo que todos esos organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lejos de transparentar solo ha servido para ocultar la información, como los nombres de las grandes empresas que se beneficiaron con la condonación de impuestos que antes les otorgaban los gobiernos o como el escándalo de los sobornos del caso Odebrecht.

“Consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el Instituto de la Transparencia y sus consejeros se dan la gran vida, y ganan entre 200 y 300 mil pesos mensuales de sueldo, asesores y no hay resultados, Tan es así que, ese instituto se creó en el sexenio de Fox y lo primero que hizo de importante fue no dar a conocer los nombres de los empresarios que se beneficiaban con las condonaciones de impuestos y resolvieron mantener en secreto los expedientes del caso Odebrecht”.

Sostuvo que quienes piden que no desaparezcan, son los que se han beneficiado de esos organismos que en los hechos, representan un gobierno alterno.

Repitió que no se afectarán los derechos laborales de los empleados de dichas dependencias, y que no desaparecerán sus funciones, pues para eso está la Secretaria de la Función Pública.

Por ello, durante un encuentro privado con su gabinete legal y ampliado, este lunes el presidente López Obrador revisó cuáles organismos deben desaparecer para que sus funciones sean absorbidas por las Secretarías de Estado correspondientes y recibió diversas propuestas para elaborar la reforma en materia administrativa que presentará al Congreso el próximo mes de febrero.