La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, celebró los recientes llamados del presidente López Obrador a la población para extremar precauciones a fin de evitar mayores contagios de COVID-19, pero consideró que debería poner el ejemplo y usar cubrebocas, como lo hacen otros gobernantes como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Es más, la legisladora priista dijo que como regalo de Navidad pediría ver al Presidente de la RepÚblica con cubrebocas tanto en las “mañaneras” como en sus giras de trabajo”.

“Las autoridades tienen que poner el ejemplo, si me preguntan por un regalo de Navidad que yo pediría, sería ver al presidente López Obrador con un cubrebocas, no subiéndose al avión, sino en una conferencia mañanera. Y eso indudablemente ayudaría en forma muy importante a legitimar uno de los elementos que tenemos todos a nuestro alcance para cuidarnos y protegernos”.

En conferencia de prensa virtual, la lideresa cameral criticó también la estrategia del gobierno federal en la adquisición y distribución de las vacunas anticovid 19, de hecho, pidió a las autoridades federales no ser mezquinas y no centralizar la distribución del antídoto una vez que llegue al país, sino coordinarse con los gobiernos de los estados, y el sector privado para evitar que la estrategia de vacunación fracase y se salga de control la situación.

“Ahí no podemos darnos el lujo de fracasar, no podemos darnos el lujo de las mezquindades, de que única y exclusivamente las vacunas las pueden aplicar ciertas entidades del sector público, no hay que equivocarnos, la distribución de las vacunas es de interés público. No me puedo imaginar una eficaz distribución de las vacunas si no hay un acuerdo pleno con los gobiernos de los estados. Si es necesario, pues que se apriete la nariz el doctor López-Gatell y vaya con algunos gobernadores, gobernadoras que no le simpatizan mucho, pero hay que ponerse de acuerdo”.

Y lo mismo pidió a los gobernadores y gobernadoras que no simpatizan mucho con López-Gatell , que se aprieten la nariz si no les gustan sus olores.

Sauri Riancho pidió a todas las autoridades intensificar sus llamados a no relajar las medidas sanitarias pues es posible que si se realizan las fiestas navideñas y los encuentros familiares de fin de año seguramente en las próximas semanas habrá el registro de más contagios “por amor”.

Dijo que en el caso de la Cámara de Diputados siguen firmes las medidas de prevención y reveló que de julio a diciembre se han gastado 21.3 millones de pesos en las pruebas PCR que se han aplicado en San Lázaro.

“Al 8 de diciembre , es decir, todavía no está incorporada esta última semana, se realizaron 21 mil 790 pruebas con un costo de 21.3 millones de pesos. A esto habrá que incorporar los datos de este fin de semana”.

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que cuando lleguen las vacunas anti COVID-19 no solicitará ningún trato de privilegio para los legisladores, cada quien que espere su turno, de acuerdo al calendario de vacunación.