Ángela Merkel, canciller alemana expresó: “Si es la última Navidad con los abuelos, habremos fracasado”, se refería a los riesgos que se tienen en estas fechas para celebrar las fiestas decembrinas de contagiarse por COVID-19 y es así que se han propuestas distintas dinámicas para evitar la propagación del coronavirus en las fiestas de fin de año.

Estas fechas representan un gran peligro para las personas más vulnerables, ya que los espacios cerrados, la aglomeración de personas y olvidar las medidas de cuidado podrían aumentar los contagios por COVID-19, por eso han propuesto alternativas para minimizar los problemas frente a estas celebraciones.

De acuerdo con información de El País a partir de un estudio esta serían los distintos escenarios que podrían vivirse en las siguientes fechas navideñas.

Recordemos que ninguna medida aislada es perfecta, sin embargo, sumar todas o la gran mayoría va reduciendo los riesgos de contagios por coronavirus como lo establece el Modelo de queso suizo propuesto por el virólogo Ian Mackay que es un esquema que representa cómo, cada una de las medidas sanitarias tiene, como el queso, “agujeros” (o fallas) por los que el virus se puede colar, y la única manera de frenar el coronavirus es combinar todas las medidas disponibles.

Por lo que la suma de estas medidas se complementan: Uso de cubrebocas, gel antibacterial, distancia social, ventilación de espacios cerrados, reducir tiempos de convivencia, pruebas de PCR o antígenos, aislamiento, no compartir comida y ahora la llamada burbuja navideña (que es la familia con que vivimos en casa y sabemos que respetan las medidas y nos cuidamos entre todos).

Todas ellas son como capas porosas de protección que juntas obstaculizan la infección. Esta Navidad o Año Nuevo, entre más nos alejemos de casa, más medidas tendremos que tomar y recordar que nunca habrá riesgo cero, pero los riesgos serán menores, por eso los expertos señalan que la mejor protección es sumar todas o la mayor cantidad de capas a nuestro alcance.

En estas fechas hay tres factores que son decisivos en estos días de celebración:

Las personas con las que nos agrupemos.

Las condiciones del lugar en el que nos juntemos.

La forma en la que disfrutemos de esa reunión.

TE PRESENTAMOS LOS DISTINTOS ESCENARIOS PARA CELEBRAR Y LOS RIESGOS QUE REPRESENTAN

1. Dentro de mi burbuja:

El riesgo de contagio se reduce casi por completo. Es una celebración con las personas que vives en casa. Esta seguridad podría ponerse en riesgo si alguien se expuso en días previos.

Medidas a considerar:

Higiene (lavado de manos, uso de gel antibacterial)

Burbuja navideña

2. Encuentro en exteriores:

Encuentro con personas en un café con terraza o paseo por el parque. Esta acción en espacios abiertos evita exponer a muchos otros.

Medidas a considerar:

Higiene (lavado de manos, uso de gel antibacterial)

Cubrebocas

Reducir tiempo

3. Cena navideña en familia grande:

Si el deseo es reunirse con la familia (es decir, fuera de la Burbuja navideña, con otras personas) considera las siguientes medidas:

Aislamiento de 10-14 días antes del encuentro. Evitar socializar antes es esencial para reducir riesgos.

Evitar socializar antes es esencial para reducir riesgos. En caso de no realizar el aislamiento preventivo, deberás aplicarte una prueba COVID-19 antes del encuentro, aunque debes considerar que un NEGATIVO no garantiza la desaparición del riesgo.

Medidas a considerar:

Higiene

Cubrebocas

Distancia Social

Ventilación

Reducir tiempo

Aislamiento

4. Reunión sin aplicación de test COVID



En caso de no hacer test considerar ser honesto y que el otro grupo con el que se convivirá también toma las medidas necesarias, mientras que en la reunión debes tomar en cuenta:

Higiene

Cubrebocas

Distancia social

Ventilación

Reducir el tiempo

5. Sumar más de un grupo de convivencia:

Si a tu celebración sumas más personas, considera que cada uno de los invitados puede multiplicar muchas cadenas de contagios inesperadas por sus relaciones laborales o sociales (Sobretodo si no se ha mantenido aislado o no se aplicó una prueba PCR).

Medidas necesarias:

Higiene

Cubrebocas

Distancia social

Ventilación

Reducir tiempo

6. Reunión con más de 10 personas y más de una celebración (Navidad y Año Nuevo)

El riesgo aumenta con cada persona que añadamos a la reunión que no sea parte de nuestra burbuja navideña y se multiplica también por cada reunión que hagamos si las personas son distintas.

Medidas a considerar:

Distancia social

Higiene

Cubrebocas

Ventilación

Reducir tiempo

Esta temporada es muy larga y a diferencia de lo que hemos estado acostumbrados ahora tendremos que celebrar de manera diferente, incluso en nuestra planeación deberá incluirse el aislamiento previo para que la visita con los abuelos no signifique un riesgo para ellos o para otras personas con el sistema inmunológico vulnerable que puede traducirse en casos graves hasta la muerte.

Considera que el sistema de salud está en riesgo, los médicos están cansados, no hay medicamento (así lo ha reportado el mismo personal de salud), la Ciudad de México está en Alerta por COVID-19 y si has llegado al mes de diciembre sano, no bajes la guardia a pocos meses de llegar tu oportunidad de vacunarte. No dejes pasar la oportunidad de dar un ejemplo a tu familia respetando las normas para salvar tu vida y que tu fiesta decembrina no se convierta en una tragedia.