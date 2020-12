Galia Borja ya es subgobernadora del Banco de México

El pleno del Senado aprobó con 84 votos en pro, 9 en contra y cero abstenciones el nombramiento presidencial de Galia Borja Gómez como subgobernadora del Banco de México.

Galia Borja Gómez es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con un Master in Applied Mathematics and Statistic por la State University of New York y con Maestría en Economía y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

En el ámbito profesional, cuenta con amplia experiencia en el sector público.

De diciembre de 2018 a diciembre de 2020 se desempeñó como tesorera de la Federación

Ocupará la vacante próxima a generarse por el vencimiento del período de Javier Eduardo Guzmán Calafell, el 31 de diciembre próximo.