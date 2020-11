Diputadas demandan verdadera política de Estado contra violencia feminicida

Diputadas de todos los partidos exigieron al gobierno federal una política de Estado contra la violencia feminicidio en México, al Poder Judicial acabar con la revictimización y la impunidad, y a los gobiernos y Congresos estatales les urgieron a armonizar leyes y códigos penales para prevenir y sancionar todo tipo de agresiones hacia las mujeres y las niñas.

En conferencia de prensa virtual, con motivo del Día Internacional para Eliminar las Violencias contra las Mujeres, las legisladoras del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva, se pronunciaron también porque se destinen recursos presupuestarios suficientes para atender este creciente fenómeno que lacera a toda la sociedad.

La perredista Verónica Juárez, demandó al gobierno federal ser congruente en su discurso con las acciones de prevención a la violencia machista y verdaderamente ser un gobierno feminista como presume falsamente.

“Lo que se requiere es que lo que se dice se cumpla en los hechos, a mí me parece que tanto el gobierno federal como los estatales han dejado mucho que desear, ahí están los datos en cada uno de los estados, lo movimientos feministas han hecho una serie de propuestas para terminar con la impunidad que las mujeres y las niñas sufren de manera permanente en esta violencia feminicida”.

A su vez, la panista Laura Rojas responsabilizó a la administración de López Obrador de la imparable violencia contra las mujeres, pues en estos dos años de gobierno la violencia ha crecido sin freno.

“Este gobierno ya lleva dos años, lo digo con todo respeto pro con mucha claridad, creo que seguir echando culpas al pasado creo que ya no está funcionando. Pues las desaparecidas, muertas, las insistentes llamas de auxilio, que reflejan los datos oficiales, hablan por sí solos”.

Pero quien criticó la postura gubernamental de insistir en que el modelo neoliberal es el causante de todos los males y que agudizó la violencia contra las mujeres, fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien aseguró que nada tiene que ver ese modelo económico con la violencia de género, pues ese fenómeno es ancestral y obedece al acendrado machismo.

“La violencia contra las mujeres tiene su origen en la violencia machista, no tiene un sesgo en el modelo socioeconómico y por lo tanto no tiene su origen en el neoliberalismo. Sabemos que 10 de cada 6 mujeres sufren algún tipo de violencia. No es verdad que el estado haga todo lo que le corresponde o decir que el Estado ya no es un violentador en materia de violencia contra las mujeres, porque las omisiones y la negligencia de parte de las autoridades también se convierten en parte de la violencia feminicida”.

En contraste, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, no descartó que los modelos económicos como el neoliberalismo, incidan en mayor violencia hacia las mujeres, al incrementar la desigualdad no solo social sino entre hombres y mujeres.

“Porque me parece que no deberíamos descartar, el tema del modelo económico, porque desde mi punto de vista, sí ha agudizado las diferencias entre hombres y mujeres, además, ha anulado el ejercicio de los derechos políticos”.

Finalmente, la también morenista, Wendy Briceño , propuso un pacto de Estado en el que intervengan todos los poderes y órdenes de gobierno incluidos los partidos políticos para garantizar los derechos de las mujeres y evitar la violencia de género que tanto daña causa a las familias y a la sociedad.