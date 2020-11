Percibe COPARMEX un debilitamiento en el Sistema Nacional Anticorrpción

En los últimos dos años se observó una tendencia a la baja en el porcentaje de los empresarios que son víctimas de la corrupción al hacer un trámite público, donde lamentablemente la principal fuente de corrupción han sido los municipios, acusó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Gustavo de Hoyos Walther.

Al presentar los resultados de la novena entrega de la Plataforma #DataCoparmex Gustavo de Hoyos Walther consideró que no sólo ha habido un debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción sino que prácticamente la actual administración federal lo ha dejado en el abandono.

“Lo que si observamos es que ha habido un debilitamiento a nivel sistémico del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción. Durante los años 17, 16 se construyeron estructuras incluso se hicieron reformas constitucionales y legales para tratarle de dar una atención sistémica no solamente a eventos particulares y lo que podemos decir es que particularmente el gobierno federal ha tratado con desdén e ignorado por decirlo de alguna manera esta estructura que tenía justamente el propósito de asegurar que de manera preventiva y también de manera correctiva hubiera un enfoque de prioridad nacional a ese tema”, lamentó el dirigente de la Coparmex.

En materia económica se detectó como más de siete de cada 10 trabajadores que no tienen los apoyos gubernamentales no tienen los recursos suficientes en casa para quedarse más de tres meses confinados.

Ante la crisis más importante de las últimas décadas, subrayó, la Coparmex ha sabido cumplir con su parte al trasformar sus negocios en la pandemia y sus proceso para cumplir con las medidas sanitarias de las autoridades pero el gobierno, dijo, debe hacer lo propio respetar los contratos, fortalecer el Estado de Derecho, diseñar una política pública de la mando con la sociedad civil y con los empresarios, hoy es momentos de fortalecer el sistema policial y judicial para recuperar la confianza y desde luego el ánimo para invertir pues sólo con inversiones se podrá mejorar el desempeño económico que este año sufrirá una contracción, advirtió De Hoyos Walther.

“Estimamos que la economía mexicana se contraiga en 9.4 puntos durante el 2020 y la confianza de los empresarios también está llegando a su mínimo histórico en marzo de este año, cuando veamos el pasado sin embargo, también observaremos este momento con orgullo porque los empresarios hemos sabido cumplir con nuestra parte

En materia de seguridad #DataCoparmex ayudó a observar que se llegó a un máximo histórico en la victimización criminal hacia el empresariado, donde el 56 por ciento de éstos fueron víctimas de delitos tales como robo de mercancía, robo de vehículos y delitos informáticos donde la presencia de grupos criminales fue únete o ante de la inseguridad y lo sigue siendo hoy en día.

Como termómetro para medir los aumentos y caídas en la popularidad que tienen los gobernantes en general la plataforma reveló una aprobación del 33 por ciento un incremento superior en relación al año pasado que fue de 29 por ciento, es decir creció en 4 por ciento la debacle del gobernador de Morelos el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco ya que a principio de año ni un solo empresario aprobaba la gestión de las autoridades de Morelos, en cambio, el gobierno del estado de Querétaro rompió el récord de aprobación con el 71 por ciento de los socios de Coparmex en esa entidad aprobando la gestión estatal; Yucatán con un 62 por ciento y Baja California Sur con un 61 por ciento, los menores niveles de aprobación además de Morelos con un 2 por ciento de aprobación; Puebla con un 5 por ciento y Baja California con 6 por ciento de aprobación.

En cuanto a la atención de la pandemia detectaron que la gran mayoría de los estados de la República tiene poca o nula infraestructura hospitalaria y más del 60 por ciento de los negocios en México han sufrido afectaciones por esto.

Por último Gustavo de Hoyos hizo un llamado al gobierno federal para fortalecer la coordinación entre la Federación y los Estados para que no suceda lo que pasó en el Estado de Chihuahua donde el Ejecutivo Federal ordenó el retiro de la Guardia Nacional lo que puso de manifiesto como no se puede “descoordinarse” por cuestiones de carácter político pues la seguridad no es un tema de carácter ideológico, subrayó.