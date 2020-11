Morenistas se van contra Kenia López, “no me van a callar”, responde

La bancada de Morena en el Senado, exigió este miércoles la remoción de la panista Kenia López, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Acusan a la legisladora de ostentar el cargo con fines políticos y omisiones en su gestión.

La bancada de Morena entregó a las presidencias de la Cámara Alta y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una carta exponiendo los motivos para solicitar la remoción de López Rabadán a la presidencia de esa comisión.

En la carta de cuatro cuartillas firmada por las y los senadores Nestora Salgado, María Celeste Sánchez, Martha Guerrero, Martha Lucía Micher, Antares Vázquez. Nancy Guadalupe Sánchez, Miguel Ángel Navarro y Gloria Sánchez, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y avalada por la bancada, acusan a la panista de actuar en función de sus intereses políticos y los fines del grupo parlamentario al que pertenece.

La carta fue leída por la senadora Antares Vázquez en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos.

“Solicitamos a ustedes su intervención a fin de que la senadora Kenia López Rabadán sea removida de su cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en la LXIV Legislatura, a razón de haber fallado a su responsabilidad de actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, emitir expresiones contrarias al respeto a los derechos humanos y, no garantizar que los trabajos de la Comisión se lleven a cabo conforme a las disposiciones que nos rigen. Informamos también que hasta en tanto nuestra petición sea atendida, quienes suscribimos manifestaremos pública y abiertamente nuestro rechazo a la titularidad de la senadora como presidenta”.

La panista Kenia López reviró así:

“No vamos a coincidir, tenemos visiones distintas de la política, visiones distintas del país, visiones distintas de lo que está haciendo el gobierno federal. No vamos a coincidir, pero por supuesto que ustedes tienen derecho a defender lo que sucede en el gobierno y yo tengo todo el derecho a reclamar lo que sucede en el gobierno. Si hay una decisión de este Senado, la sabremos. Yo solamente quiero decir: no me van a callar, no me voy a detener en seguir defendiendo a millones de mexicanos. La verdad es que hay muchas cosas en este país, en términos de derechos humanos, están lamentablemente mal”.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, tuvo que mediar entre las morenistas y la panista.

“Es muy claro que estamos en desacuerdo. Veremos qué con la CNDH, hay controversias judiciales, más adelante lo veremos y creo que aunque tengamos absolutas diferencias, porque las tenemos, en la valoración, en la actuación y en la agenda nacional, las tenemos, tendremos todos el derecho, mientras no nos faltemos al respeto, a decir lo que pensamos y aunque sea esto crítico y doloroso. Yo pienso que la elección de la CNDH fue fraudulenta. Retomemos el camino de esta comisión, mientras no haya otro acuerdo. Eso obedece también a una pérdida de confianza, pues es así, la pérdida de confianza es mutua, yo se los debo decir con todo respeto, a mi se me rompió la confianza en la mayoría con la elección de la titular de la CNDH y lo digo con el más grande respeto”.

En el escrito las y los morenistas reiteran que Kenia López actúa con intereses políticos y un ejemplo fue la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Afirman que la panista mantuvo una actitud contraria a los intereses de una comisión pluripartidista, pues a partir del dictamen todos los posicionamientos que realizó en su calidad de presidenta fueron hechos como integrante de un grupo parlamentario, poniendo en tela de juicio la candidatura que ella misma había validado y que contribuyó a detonar la crisis violencia más grave que ha enfrentado esta legislatura.

También, la cuestionan por su actitud protagonista y descalificación hacia la titular de la CNDH, después de una reunión privada celebrada el 10 de septiembre pasado, donde tergiversó el sentido del encuentro y omitió mencionar las acciones, la atención a las víctimas, el mejor uso presupuestal y los retos por venir del organismo promotor de los derechos humanos.

Señalan que en esa ocasión lejos de actuar con imparcialidad o de construir acuerdos, detonó una dinámica de hostilidades que pone en riesgo la relación del Senado y de la comisión que preside con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aseveran que existen múltiples irregularidades en la gestión de Kenia López, como un proceso de dictaminación extremadamente lento, alcanzando incluso 19 meses para procesar un punto de acuerdo, iniciativa o minuta; además de que las reuniones no se realizan con la periodicidad mínima que mandata la normatividad del Senado.

En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la mayoría de Morena desechó un punto de acuerdo promovido por el senador Emilio Álvarez Icaza, para citar a comparecer a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.