El "Bronco" no abrirá los estadios en Nuevo León por "irresponsables"

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” aseguró que no permitirá afición en los estadios de Tigres y Monterrey en la Liguilla por “irresponsables”

"Cero, si no bajan los contagios, para que se le quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser", aseguró el Gobernador en un evento privado de los Tigres de la UANL en donde el club donó un millón de cubrebocas.

El Gobernador también sigue las indicaciones de Ricardo Cortés, titular de la Dirección General Promoción de Salud Federal, quien afirmó ayer que ante los rebrotes todos los estadios de la Liga Mx deberán seguir cerrados para todos los aficionados.