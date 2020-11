Lo que debes de saber del repechaje del futbol mexicano

¡Listos los duelos del REPECHAJE del Guard1anes 2020 de la Liga MX! 🇲🇽🤩



🔥 Rayados vs Puebla

🔥 Tigres vs Toluca

🔥 Chivas vs Necaxa

🔥 Santos vs Pachuca



👉🏻 A partido único. La cita: 21 y 22 de Noviembre.



