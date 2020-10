No se les debe nada a los estados y en algunos casos hasta nos deben: AMLO

Un tanto molesto terminó el presidente López Obrador la mañanera de este miércoles al responder a los gobernadores de la Alianza Federalista que anunciaron la realización de encuestas sobre el pacto federal, con el uso de las redes sociales.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario celebró que se lleven a cabo consultas sin embargo pidió a los gobiernos brindar la verdad de lo que está ocurriendo con su administración.

“Si se va a hacer una consulta porque es muy bueno que se le consulte a la gente, si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y el gobierno de la federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe porque dicen, los recortes nos afecta, ¿en qué les afectan? Si los recortes los está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal”.

E insistió que la austeridad sólo ha sido una invitación, no una acción forzada de la administración a los estados, incluso dijo, si los gobernadores quieren seguir gastando en aviones u otros, es decisión propia, lo que sí dejó en claro el gobierno federal no les debe nada y varios estados son los que le deben a la federación.

“Para que no vayan diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos que las muestren, de lo que les corresponden, les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos, que no ha pagado impuestos… muchos estados”.

Detallando que de tres mil 600 millones de pesos, el gobierno sólo ejercerá 600 millones dejó en claro a los estados que no dará más recursos pues los que incluyen los programas sociales, se dan de manera directa a los beneficiarios.

“Nosotros de lo que corresponde a la Federación, no le vamos a entregar dinero, eso sí que quede claro, a los gobiernos de los estados y no por desconfianza, ni por precaución sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios”.

Ante esto insistió que la actitud de los gobernadores sólo tiene intención electorera pues consideró que se piensa que estando en contra del gobierno federal, tendrán muchos simpatizantes del sector conservador.