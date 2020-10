No se frena la inversión privada: AMLO

Ante la denuncia sobre “proselitismo” que realizan algunos delegados del gobierno federal en entidades donde habrá comicios en el 2021, los llamados “superdelegados”, el Presidente López Obrador dijo que estos funcionarios saben muy bien que los delitos electorales están tipificados como graves, que se pagan con cárcel sin derecho a fianza.

Indicó que si se tienen pruebas contra ellos, por su activismo político, deben aportarlas.

Dejó claro que si buscan participar en los próximos comicios deben renunciar esta semana, a más tardar el sábado. Sostuvo que desde el gobierno no se apoya a nadie y pidió a todos los mexicanos apoyar para que no haya fraudes electorales como ocurría antes cuando no se respetaba la voluntad popular y los medios de comunicación guardaban un silencio cómplice.

Buena parte de su conferencia de prensa la dedicó al tema energético, reiteró que efectivamente su gobierno favorece a las empresas del Estado como Pemex y la CFE, pero no busca frenara las inversiones del sector privado que tiene un campo de acción amplio.

López Obrador señaló que las empresas privadas se acostumbraron a tener muchas influencias en el gobierno porque sobornaban a los funcionarios, pero eso se acabó aunque no les guste y sigan pagando artículos de opinión en diversos medios nacionales y extranjeros para acusar a su gobierno. Dijo en tono irónico “uy qué miedo miren como estoy temblando”.

Insistió que a él le paga el pueblo para defender a las empresas públicas y hasta leyó la carta que escribió en 1960 el expresidente Adolfo López Mateos en la que explica las razones de la nacionalización de la industria eléctrica, y en la que llama traidores a los que entreguen los recursos naturales a los extranjeros.

Le preguntaron sobre los nuevos impuestos a empresas que operan con plataformas digitales dijo que la instrucción es que no hay más impuestos y que pedirá la Secretario de Hacienda que explique ese tema.

Sobre el desabasto y falsificación de medicamentos oncológicos y para tratar otras enfermedades, el presidente López Obrador, señaló que este lunes sostendrá una reunión con los funcionarios involucrados en este tema y que en breve se dará información al respecto.

La idea es que no haya corrupción y que se garanticen el abasto, la distribución y la gratuidad de los medicamentos, concluyó.