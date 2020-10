El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Benito Medina Herrera, salió al paso a las acusaciones contra el ex titular de la Sedena en el sexenio anterior, Salvador Cienfuegos.

El legislador del PRI, dijo no tener nada que reprocharle, pues conoce muy bien desde hace 5 décadas al general de división, capturado por autoridades estadunidenses el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por cargos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Sostuvo que en su opinión el general Cienfuegos es inocente, pues se trata de un militar al que admira y respeta por su conducta intachable.

“Conozco al general Cienfuegos desde hace más de 50 años, desde que estábamos en el Colegio Militar. Es un hombre al cual yo siempre he respetado, he admirado, en todos estos 50 años, nunca tuve un indicio de una mala actuación o mala conducta o una actuación indebida del general Cienfuegos. Es una opinión personal, se me hace muy difícil que el general se haya inmiscuido en los asuntos que le están imputando”.

Señaló que todos los integrantes de las fuerzas armadas, saben bien que no es fácil ser General de División y mucho menos llegar a ser Secretario de la Defensa Nacional, pues siempre los reflectores están sobre él y resulta muy difícil desviar su conducta o incurrir en deslealtad.

Al encabezar una reunión virtual de la Comisión de Defensa, el diputado Benito Medina, dijo que sin duda alguna cree en la inocencia del general Cienfuegos, por lo que seguramente se aclarará su caso en los juzgados estadounidenses.