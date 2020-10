Gobernadores federalistas se suman a la defensa de los fideicomisos

Tras la reunión que sostuvieron los integrantes de la Alianza Federalista con

El Bloque Opositor en el Senado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que los mandatarios estatales acudirán a la Corte para frenar la desaparición de los fondos y fideicomisos públicos.

“El jurídico, ya lo habíamos dicho cuando estuvimos en Guanajuato, nosotros vamos por la vía jurídica, porque hay inconsistencias en todo el proceso legislativo. Yo no tengo mucha expectativa de que no pase aquí, que no se apruebe, simplemente queremos fijar nuestra postura, darles nuestros argumentos, y el apoyo, pero vamos a ir a la Corte si se empeñan en sacarlos”.

No se trata de hacer acuerdos bajo la mesa, agregó, sino de detener una ruta regresiva, centralista y discrecional diseñada para que el Gobierno Federal pueda hacerse de recursos.