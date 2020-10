Avanza en la Cámara de Diputados el paquete fiscal 2021, este martes, ultimo día para aprobar esta serie de leyes en materia tributaria, la Comisión de Hacienda retomó la discusión y aunque decretó un nuevo receso, ahora discute la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Se buscan algunas modificaciones para aplicar dicho gravamen, por ejemplo, a empresas con plataformas digitales que operan con internet.

De hecho, el tema que más polémica ha generado hasta ahora en esta comisión, es obligar a las empresas con plataformas digitales, como las compañías trasnacionales de taxis, a enterar al fisco, el ISR, que retienen a los choferes o sus empleados, pues de lo contrario se bloquearía de manera temporal el acceso a internet si en un plazo de tres meses consecutivos esas empresa no pagan el ISR.

Para el diputado del PAN, Carlos Valenzuela, quien insistió varias veces sobre este tema, bloquear el internet a estas empresas sería una grave censura.

No obstante, las diputadas de Morena Aleida Alavés y Paola Tenorio explicaron que no se trata de ninguna censura, pues simplemente las empresas que no pagan impuestos tienen que ser sancionadas, así como ellas cortan el servicio que ofrecen cuando un cliente no les paga.

Paola tenorio invitó al diputado panista que presenten una propuesta de modificación y permitir el avance de la discusión.

Por lo pronto, mientras la Comisión de Hacienda decretó un receso justo cuando se iba a discutir el Código Fiscal de la Federación para permitir a funcionarios de Hacienda visitar los domicilios fiscales de los contribuyentes para corroborar los bienes y propiedades y cotejarlos con sus declaraciones de impuestos, inició ya en el pleno la sesión para continuar con el tema que dejó pendiente ayer por la noche , es decir, discutir en lo particular la Ley Federal de Derechos .