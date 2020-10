Diputados aprueban en comisiones primer dictamen del paquete fiscal 2021

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobó ya el primer dictamen del paquete fiscal para el 2021, se trata de la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios.

El dictamen se aprobó por 26 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Y consiste básicamente en autorizar a dichas entidades poder endeudarse sin contar con el aval del Congreso local, en caso de emergencia por desastres naturales o una crisis económica grave, por ejemplo, cuando la caída de sea del 5 por ciento del PIB.

El diputado morenista, Carol Antonio Altamirano argumentó el dictamen, que fue apoyado por prácticamente todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, salvo por los legisladores del PT.

“Incluir una medida excepcional, para apoyar a los gobiernos ante caídas del PIB superiores a 5%. En ese caso se permitirá la reestructuración de deuda a corto plazo, celebrada en el ejercicio anterior a aquel en que se observó la caída del PIB. Así se podrá ampliar la fecha de liquidación, establecer periodos de pago de capital iguales y consecutivos de la deuda, para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos”.

La reestructuración de la deuda de corto plazo podría diferirse hasta 12 meses.

El legislador del PRD, Antonio Ortega quien votó a favor, explicó las bondades de esta Ley.

“Y esta reforma ayuda, sin duda, a los estados y municipios a que tengan liquidez, a que tengan flexibilizar sus posibilidades de renegociar con la Banca de Desarrollo, con la banca comercial sus deudas y tener recursos para gestión pública política pública, para atemperar los impactos de la crisis sanitaria”.

Mientras que el diputado del PT, Oscar González Yáñez, expuso las razones de su voto en contra.

“Porque yo veo a muchos gobernantes muy felices, no cobrando los impuestos para nadara de queda bien y luego endeudan, no, no, que cumplan su responsabilidad los gobernadores. En que habíamos quedado, compañeros, que no a las deudas y ahora resulta que vamos a la deuda, como salida fácil y lo digo con mucho respeto que la SHCP no se lave las manos”.

La Comisión de Hacienda continua con la discusión de los dictámenes del paquete fiscal, el cual será discutido este mismo lunes por la noche.