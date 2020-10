Prefiere AMLO no opinar sobre elecciones en Hidalgo y Coahuila

Luego de que este fin de semana tuvieron lugar elecciones en Coahuila e Hidalgo, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no quiere inmiscuirse en las elecciones y que prefiere enterarse de los resultados a través de las autoridades electorales.

Durante su conferencia matutina de este lunes el primer mandatario celebró que No haya habido violencia en los comicios del domingo y apuntó que lo que se tiene que procurar es que las elecciones en el país sean limpias y libres.

“En este caso lo que celebro es que no hubo violencia que acudió la gente a votar muy poca pero participaron y eso es lo más importante lo más destacado. Ya las autoridades electorales van a decidir quién gana y si hay inconformidades hay procedimientos”, dijo el titular del Ejecutivo Federal.

Dijo que como gobierno lo que le toca es procurar que las elecciones sean limpias, libres, que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no haya falsificación de actas y que se entienda que ahora ya es delito electoral el fraude y que quien comete un fraude no tiene derecho afianza porque ya se considera un delito grave”, destacó.

Al cuestionarle si estas elecciones habían sido una derrota para su partido “Morena”, el Presidente López Obrador recordó que Profirió Díaz mandaba las listas de quienes ganaban y sólo pasaban de la Cámara de diputados a la de senadores y ya se sabía de antemano quién iba a ganar y Madero también se enteraba por los periódicos quien iba a ganar y por ello dijo que prefería no involucrarse en las elecciones y que no opinaría

“Entonces yo no quiero involucrarme en las elecciones quiero enterarme por los organismos electorales a y por los medios”, concluyó.