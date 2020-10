Descarta AMLO que en México se investigue también a Cienfuegos

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador descartó que en nuestro país haya una investigación abierta en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda detenido en EU por cargos de narcotráfico pero dijo que en caso de resultar culpable si habrá una.

“En un futuro cercano inmediato si existe la posibilidad de que la justicia en México sí lo haga”, desde luego a partir de los resultados de la investigación, se habla en la denuncia de qué hay grabaciones hay pruebas lo hizo que en el caso de García Luna entonces vamos a esperar cuál son esas pruebas y a quienes involucra”, dijo el Presidente de México.

Lo qué sí hay, aclaró, es una demanda de que los militares involucrados en Ayotzinapa declaren y ya hay órdenes de aprehensión por este caso además de que ya hay muchos detenidos pero en el caso de Cienfuegos aún no tenemos nada.

Durante su conferencia matutina de este lunes el primer mandatario dijo que esperará a los resultados que arroje la investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos pero que solicitará al gobierno de ese país toda la información porque aunque ellos (Estados Unidos) actúan con independencia no se vale que utilicen instituciones mexicanas para obtener información porque el operativo contra García Luna y Cienfuegos fue manejado desde nuestro país por la DEA

“Lo que no se vale es de que ellos participen en México incluso se vinculen a instituciones de México saquen información y resuelven sin darle a conocer al gobierno de México lo que están investigando”, reprochó el mandatario mexicano.

Reiteró que aunque tanto Cienfuegos Cepeda como García Luna resultaran culpables no debe juzgarse a toda un institución porque se trata de un asunto que no pude descalificar de tajo las funciones del Ejército. Porque la SEDENA es un pilar de las instituciones mexicanas.

Ello porque dijo que el fin de semana el periódico Reforma al que calificó como pasquín del conservadurismo no toma en cuenta que muchos militares que colaboraron con Cienfuegos Cepeda aún permanecen en activo dentro de su gobierno porque hay 26 generales de división en el Ejército que van ascendiendo por grado y todos tienen a su cargo regiones o zonas militares por eso cuando termina un gobierno y todavía están en activo, es decir que no pasan de los 65 años, tienen una función como subsecretarios, oficiales mayores, jefe del Estado Mayor o están en alguna de las zonas o regiones militares y como lo hace el hampa del periodismo lanza una falsedad bajo la máxima de que “la calumnia cuando no mancha tizna” y hay que tener cuidado con la institución.

“Yo tengo que cuidar a las fuerzas armadas no apostar a que se soca en y se debiliten, el soldado es pueblo uniformado sostuvo y no podemos a debilitar una institución como el Ejército se debe de reformar y eso es lo que se está haciendo.

El problema se tiene que encapsular, quitarlo y cuidar la institución todo eso en el caso de que las pruebas sean contundentes por eso no podemos adelantar juicios, y en caso de que así sea hay que resolver lo que tuvo que ver con eso.

Por lo anterior dijo que le solicitó al titular de la SEDENA Luis Crescencio Sandoval no estar declarando sobre este tema porque como comandante supremo él va a ser el vocero porque es un asunto muy delicado y para que no se preste a un golpeteo muy injusto contra la institución como lo hizo el Reforma este sábado.

“Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema ahora sí que como comandante supremo voy yo a ser el vocero porqués es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento, informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución esto que hizo el Reforma el sábado”, acusó el titular del Ejecutivo Federal.

El Presidente López Obrador pidió que no se malinterprete de que está protegiendo a nadie cero corrupción y cero impunidad trátese de quien se trate, por eso no tenemos problemas con gobiernos extranjeros ni nos deja los chantajear por nadie somos libres, aclaró.

Dijo que solicitará la información para aclarar como es el asunto y no se preste a que es una persecución política, son mexicanos y tenemos que apoyar y proteger a sus familias independiente si están sometidos a juicio en el extranjero, puntualizó.