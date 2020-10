Oposición aclara que no le bajarán a las protestas durante comparecencias

Los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados acordaron un “pacto de civilidad” para que los legisladores de San Lázaro asuman un comportamiento de respeto y tolerancia durante las comparecencias de los funcionarios del gobierno federal que acudirán al recinto legislativo para explicar el Segundo Informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Se trata de que no ocurra un espectáculo tan denigrante como la que protagonizó la oposición en el Senado durante la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Los líderes de los grupos parlamentarios convinieron no incurrir en actitudes de acoso y falta de respeto a los integrantes del gabinete que tienen que rendir cuentas ante los representantes populares.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, explicó que este acuerdo no implica limitar la libertad de expresión de los legisladores.

“No se trata de coartar la libertad de expresión, simplemente que lo hagamos con respeto, cuidando la imagen. Tampoco se está pidiendo que se deje de cuestionar, que haya polémica, la crítica es bienvenida, que haya intercambio de datos, de opiniones de ideas”.

Por lo pronto, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero comparecerá este jueves antes la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Pero pese al pacto de civilidad, los legisladores de oposición advirtieron que el acuerdo no significa que no habrá mantas y pancartas pues esa es también una forma de expresarse.

La lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez, dijo que no le van a bajar dos rayitas a sus manifestaciones de rechazo a la política del gobierno federal.

“Si vamos a bajarle dos rayitas o vamos a renunciar a utilizar mantas y pancartas, yo digo que no. El artículo 61 constitucional dice que no se puede reconvenir a ningún diputado o diputada y me parece que son el reforzamiento de las posturas de los diputados que no siempre se dan en las comparecencias sino en todas las discusiones”

A su vez el coordinador de los legisladores del partido Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, dijo que el acuerdo busca un espacio donde se expresen consensos pero también disensos, es decir, que se buscara un debate intenso, enérgico pero con razones y argumentos.