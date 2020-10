El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que este miércoles, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos firmarán a un pacto de civilidad para guardar un comportamiento respetuoso con los funcionarios del gobierno federal que comparecerán ante este cuerpo legislativo con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Explicó que se trata de evitar espectáculos circenses y escándalos vergonzosos, faltos de respeto en contra de los servidores público que vienen a rendir cuentas ante los representantes populares.

“Y hoy vamos a firmar un acuerdo de civilidad, lo que queremos es que las comparecencias no se vuelvan un circo, sino una reunión de intercambio de información útil, respetuoso, donde se planteen distintas posturas políticas, y la evaluación de la política de gobierno pero que no se convierta en un circo”.

Se le preguntó si ese pacto afecta la libertad de expresión o limita la actuación de los legisladores, el líder de los diputados morenistas, respondió que no, que la civilidad no es sinónimo de conculcar libertades y que no es que ahora los funcionarios sean más “delicaditos” que los de anteriores gobiernos que soportaban a la oposición sus actitudes hostiles, sino de tener un comportamiento civilizado.

“No hombre para nada, los diputados pueden decir lo que quieran, lo que no queremos es que esto se convierta en un circo ¿Por qué tan delicados, antes ustedes eran igual de groseros? – No, no se trata de ser delicados, es la convicción que tenemos todos los grupos parlamentarios de mantener una buena imagen de esta Cámara”.

Mario Delgado fue entrevistado al llegar en bicicleta a la Cámara de Diputados luego de realizar “una rodada por la movilidad”, debido a que este miércoles se aprobará en San Lázaro, elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad.