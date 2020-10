Monreal busca que la consulta sea en la elección del 2021

En el Senado de la República avanza el dictamen para la realización de la consulta popular con la que pretenden enjuiciar a actores políticos del pasado.

Este miércoles el senador de Morena Ricardo Monreal amaneció con la propuesta de reformar la Constitución para que la consulta se lleve a cabo el próximo 6 de junio del 2021 el día de las elecciones federales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que el propósito es ahorrar gastos y que se priorice la atención a la crisis económica y de salud que generó la pandemia de Covid-19.

Recordó que en la fracción VIII del artículo 35 constitucional se establece que las consultas populares deberán realizarse el primer domingo de agosto, pero hacerla de esta manera en 2021 implicaría gastos adicionales en perjuicio del presupuesto.

Sin embargo, la bancada del PAN en el Senado acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador con la consulta popular para “juzgar” a sus antecesores, lo que busca es “meter su mano sucia” en la elección del 6 de junio de 2021.

Los panistas se pronunciaron en contra de esta simulación y de un circo más del presidente López Obrador y de Morena.

Afirmaron que esta consulta es un distractor para los temas que, realmente preocupan a la ciudadanía, como las crisis de salud y económica por la pandemia de Covid-19.

El expresidente del PAN, Gustavo Madero, acusó que con la consulta el presidente quiere manosear el proceso electoral.

“La consulta que está haciendo simplemente es para meterle la mano sucia del presidente manosear el proceso electoral. La primer consulta popular de la historia de México un remedo, una vacilada, no vinculante para utilizarla como campaña política electoral. Preguntas anodinas, cantinflescas solamente para hacer su campaña electoral”, aseveró Madero.

En tanto, Damián Zepeda, lamentó que Morena se preste a dar su aval a un capricho presidencial y le niegue la ayuda a millones de mexicanos con el Ingreso Básico Universal (IBU).

“Una consulta absurda, inútil, que no va a enjuiciar a nadie, que no va a terminar nadie en la cárcel porque les da miedo”.

Xóchitl Gálvez afirmó que este gobierno no juzgará la corrupción y, explicó: “este gobierno no tiene ninguna intención de castigar la corrupción, porque si castiga la corrupción tendría que meter a la cárcel al hermano del presidente, no se han dado cuenta que se acabó el caso Odebrecht. Se han dado cuenta que el presidente ya no habla de la serie de Netflix y ya no habla del juicio del siglo, porque en el momento que aparecen los videos de su hermano, que por cierto no ha comparecido ante la Fiscalía General de la República como él ofreció y la Fiscalía General de la República no ha hecho absolutamente nada. Morena quiere enjuiciar el pasado sin elementos, pero es incapaz de sancionar el presente”.

Los panistas insistieron que Morena es incongruente cuando afirma que está del lado del pueblo, pero no respalda la implementación del IBU y se manifiesta a favor de una consulta que no resolverá absolutamente nada.

El 1º de octubre pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la constitucionalidad de la petición de consulta popular solicitada por el titular del poder Ejecutivo Federal.