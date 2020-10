Diputados posponen comparecencia de titular de Gobernación

La Cámara de Diputados reprogramó la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que se tenía prevista para este martes a las 4 de la tarde.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, informó que la sesión plenaria va para largo y la reunión con la funcionaria distraería la atención de los legisladores que este martes discuten la desaparición de 109 fideicomisos.

Lo que llamó la atención es que no se le avisara antes de llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro, y tuvo que librar a los manifestantes opositores a la cancelación de los fideicomisos que se encuentran afuera de la Cámara de Diputados, pues fue notificada justo cuando entraba al vestíbulo.

“Perdón estaba dando vueltas por todas las puertas, no , no .Bueno, pues me acaba de notificar la Jucopo que van a reprogramar la comparecencia y que ellos me avisarán la fecha y la hora en que tenga yo que comparecer, entonces pues nada más asisto aquí a ser notificada de que la Jucopo acaba de tomar esta decisión”.

Y se le preguntó sobre la desaparición de los fideicomisos, especialmente el Fonden ahora que se necesitan los recursos para atender a los damnificados por los huracanes, Sánchez Cordero, reiteró que no se eliminan los apoyos para la atención de la población en casos de desastres.

“Desde luego estarán garantizados todos los fondos para los desastres naturales, lo que no quiere el Presidente es burocratizar más los recursos y mandarlos directamente a la gente, a los beneficiarios y no a través de instancias burocráticas sino directamente hacia ellos”.

Respecto a los fondos para la atención de víctimas del delito y familiares de desaparecidos, dijo que esos delitos no están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.

También fue cuestionada sobre las recientes declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier corral, quien se quejó de que no hay interlocución con el gobierno federal tras el diferendo por el tema del agua en aquella entidad.

Sánchez Cordero rechazó esa aseveración del mandatario panista:

“El señor gobernador ha estado en videoconferencias, en la última no estuvo, pero durante más de 6 meses ha estado conectado en las videoconferencias con todos los gobernadores y conmigo y los titulares de Economía, Salud, Turismo con el subsecretario López Gatel. Y él ha tratado temas adicionales a los que tratamos en las conferencias, prácticamente no ha dejado de estar, o sea cómo no vamos a tener comunicación con él, no hay rompimiento, no hay” .

La titular de Gobernación, realizó así una visita “de doctor” a la Cámara de Diputados que duró aproximadamente cinco minutos.