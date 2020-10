Firma AMLO plan de reactivación con la Iniciativa Privada

El presidente López Obrador firmó un convenio para la reactivación económica del país con el sector privado, que implica una inversión total de 297 mil millones de pesos en 39 megaproyectos de infraestructura carretera, hídrica y energética, entre otros, con los que se calcula generar cerca de 190 mil empleos.

Estuvieron los presentes los principales líderes empresariales y funcionarios del gobierno federal. El presidente les gradeció a los empresarios esta muestra de apoyo para sacara adelante al país, de las crisis sanitaria y económica, dijo no esta en contra de ellos, sino en contra de quienes se queda con el dinero público para beneficio prorpio de manera ilegal.

En la conferencia de prensa, López Obrador contestó varias preguntas sobre diversos temas, como el tema de la caravana de mas de 2 mil 500 migrantes procedentes de Honduras que planeaba cruzar por México para llegar a Estados Unidos.

Dijo que en coordinación con los gobiernos de Guatemala y Honduras se logró frenarlos al convencerlos que no hay condiciones sanitarias ni políticas para permitir su paso hacia en norte , por lo que la mayoría de ellos ya han empezado a regresar y solo unos pocos insisten en migrar.

Le preguntaron sobre su popularidad, respondió que que sigue arriba en el respaldo popular gracias a que su gobierno está haciendo las cosas bien en favor de los más pobres

El presidente habló también sobre la marcha de integrantes del FRENAAA y simpatizantes de esa organización que acudieron al Zócalo este fin de semana.

Aseguro que hay una fotografía del diario Reforma que esta truqueada y muestra un zócalo atiborrado cuando en realidad no llenaron ni la mitad,, además pidió a los opositores llenar varias veces el Zócalo y quedarse en plantón hasta el 2022, pues en ese año habrá una encuesta para la revocación del mandato, pues si quieren destituirlo deben esperar y no buscar hacerlo de facto, le dijo no es un derrocamiento es por la vía democrática y pacífica, “échenle ganas” ,les recomendó.