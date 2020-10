Diputados de oposición frenan eliminación de fideicomisos

La desaparición de 109 fideicomisos quedó en limbo en la Cámara de Diputados, pues los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, y en esta ocasión con el respaldo del PT “reventaron” la sesión en la que se aprobaría este polémico dictamen.

Desde el inicio de los trabajos, los legisladores de la oposición expresaron su rechazo a aprobar la cancelación de estos fondos y buscaron evitar a toda costa su aprobación, que al parecer Morena la tenía fácil pues se trataba de una votación de mayoría simple, es decir de 251 votos, sin embargo, no contó con el apoyo de su aliado el PT, que le dio la espalda y por ello no alcanzaron los votos.

Pues la hora de la votación en lo general, solo había 239 legisladores, 199 de morena que votaron a favor, 27 del PT en contra y 13 abstenciones entre morenistas , y petistas. Los de PAN , PRD, PRI Y MC, no quisieron votar en ningún sentido pese a que se encontraban en el recinto, de hecho muy sonrientes dejaron que no hubiera quorum .

De hecho, se decretaron dos recesos para que dichos diputados entraran a votar, pero como no lo hicieron, la presidenta de Mesa Directiva Dulce María Sauri, pidió verificar el quórum, pero al no haber presentes al menos 251 legisladores, la sesión se pospuso para la próxima semana.

“Señora presidenta, se encuentran registrados 222 diputadas y diputados, por lo tanto, no hay quórum - Honorable asamblea se levanta la sesión y se cita para el día martes 6 de octubre del año en curso, en su modalidad presencial a las once horas para continuar con la votación en lo general y la discusión en lo particular del proyecto de decreto en materia de fideicomisos”

La intención de Morena era cancelar 109 fideicomisos públicos, con los que el gobierno recuperará 68 mil 400 millones de pesos, para destinar parte de esos recursos a la atención de la pandemia.

Cabe decir que la sesión, antes de ser suspendida, fue escaparate para los dimes y diretes entre los legisladores de Morena y los de la oposición quienes se acusaron mutuamente de ser insensibles o de cínicos, entre otros adjetivos más ofensivos. Por ejemplo, los panistas subieron a tribuna con pancartas y cruces negras de cartón con leyendas alusivas a la muerte de los fideicomisos como “RIP al Fonden” RIP al Fidecine” etc.