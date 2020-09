Rogelio Funes Mori quiere jugar con la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori de Rayados tiene un sueño y objetivo en mente. Poder jugar con la Selección Mexicana, revelando incluso en charla para Fox Sports que ya comenzó los trámites de naturalización:

"Sí, sin duda (me gustaría jugar con el Tri), mi hijo nació acá, tengo un cariño muy grande por México así ese que con mi abogado y representante sabemos de las modificaciones del nuevo reglamento (FIFA), obviamente me tengo que naturalizar y ya hablé con el club para empezar los papeles de naturalización. Me encantaría, sería una oportunidad muy linda de devolver algo al país de todo lo que me ha dado".

Pero, ¿Qué le podría aportar el delantero argentino al Tricolor del 'Tata' Martino?

Creo que daría la edad perfecta, maduro, con mucha responsabilidad. Para mí sería un gusto y un orgullo el poder representar a la Selección, siempre respetando a México que tiene grandes jugadores, grandes muchachos, chicos como Macías, Henry Martín, están creciendo mucho y hay mucho futuro. Aportaría actitud, ganas de poder crecer, la Selección tiene mucho talento y está muy cerca de jugar ese quinto partido, entonces entregaría experiencia, muchas ganas de triunfar y goles, que es lo más importante".

Mientras ese sueño de vestir la camiseta de México se materializa, el Mellizo se prepara para disputar el Clásico Regio, donde ve a Monterrey y Tigres como los equipos más poderosos de la liga y le gustaría volver a verse las caras en una final.

Es Rogelio Funes Mori, el hombre gol de los Rayados y ¿por qué no? posible compañero de Raúl Jiménez en la delantera del Tri en un futuro.