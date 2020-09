“¡Ahí están las masacres!” ríe AMLO por portada sobre estos actos

En una mañanera de 2 horas con 43 minutos llena de cifras en torno a la seguridad, fueron otros los asuntos que mayor atención generó en el presidente Andrés Manuel López Obrador quien para variar respondió a medios de comunicación que criticaron su administración.

Lo que ya dio vueltas y vueltas en las “benditas redes sociales” fue una risa que lanzó el Primer Mandatario quizá sin darse cuenta de la interpretación que se daría. Y es que al querer señalar el desplegado donde 650 intelectuales le exigieron frenar el acoso a la libertad de expresión, aseguró que fue algo que se publicó en todos los medios de comunicación y para ejemplo pidió a su vocero Jesús Ramírez buscara la portada del diario Reforma, donde enfatizó, seguro estaría el mensaje sin embargo reaccionó al no encontrarlo.

“Haber pon la primera del Reforma en una de esas la encontramos, ahí está miren, ahí están las masacres jejeje, son predecibles, muy obvios, en dónde está lo del… pero no está aquí… no lo veo, no está en la primera no? Pero está por ejemplo en El País de España, ósea en toda la prensa conservadora”.

Se trata de la información donde se recuerda con la frase “del dicho”, las palabras de López Obrador en su segundo informe de gobierno donde aseveró que ya no había más masacres, sin embargo según la publicación han sido 45 las registrada en lo que va del año. Sin poner atención a lo que se ha calificado como una risa insensible, continuó su respuesta a los intelectuales.

“No vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas que bueno que hay debate, yo no voy a pedirle a los intelectuales escritores que simpatizan con nosotros, que están a favor de la transformación que hagan un desplegado porque eso no, esto es un coorporativo, esto es un agrupamiento conservador y es entendible que actúen de esa manera… pero este a ver dónde está, aquí está… odio puede llegar al rio yo no odio yo soy pacifista, y no hay odio, lo que hay es honestidad, honestidad intelectual y honestidad en lo económico”.

Añadió que era curioso que quieres firmaron el documento no se manifestaron contra el autoritarios y corrupción que dijo, hubo en administraciones.