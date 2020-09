El vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña “desconoció” a la priista Dulce María Sauri como la presidenta de la Mesa Directiva.

El polémico legislador petista dejó claro que su bancada considera que el cargo de presidenta es espurio, por lo que no tiene validez alguna para el PT.

Al iniciar la sesión de este martes en el recinto legislativo de San Lázaro, desde su curul, Fernández Noroña pidió la palabra a Dulce María Sauri para expresarle que su grupo parlamentario no la reconoce como la presidenta de la Cámara Baja.

“Nosotros no la reconocemos en el cargo, no habrá ninguna consideración ni respeto. No habrá ninguna descortesía, ninguna majadería, pero quiero a nombre del partido del Trabajo, esta posición, muchas gracias”.

Por otra parte, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se mantiene como tercera fuerza política en San Lázaro, pues este martes, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Oscar Bautista y Jesús Alcántara, se sumaron a las filas del tricolor

De esta forma, el Partido Revolucionario Institucional pasa de 46 a 49 integrantes mientras el Partido del Trabajo se queda con 46 diputados federales.

Pues de los cuatro legisladores del PRD, Antonio Ortega, Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá y Jesús Pool Moo, que se adhirieron a la fracción priista para desempatar al PT en la tercera posición y presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, regresaron tres al PRD desde la semana pasada y solo Pool Moo se quedó en el PRI.

Mientras que los legisladores ecologistas Bautista y Alcántara notificaron a la Mesa Directiva su decisión de separarse del grupo parlamentario del PVEM e integrarse al tricolor.

Cabe hacer notar que con la salida de estos dos diputados del PVEM este partido queda como la octava fuerza política en el recinto de San Lázaro con 11 integrantes, por abajo del PRD que tiene 12 legisladores y que ocupaba el último lugar.