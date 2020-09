El Presidente se equivoca, es un error que PRI presida San Lázaro: Noroña

El vicecoordinador del PT y aspirante a presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, pidió el apoyo de sus legisladores de Morena para apoyarlo a él y no al PRI en su pretensión de encabezar al Congreso.

En conferencia de prensa, el polémico diputado petista insistió en que sería un grave error que se apoye al PRI que es un partido al que se ha combatido desde hace décadas por ser una pandilla de corruptos y ladrones.

Incluso, Gerardo Fernández Noroña dijo que en el remoto caso que el PRI propusiera alguien de su partido, no obtendría los más de 300 votos para lograr la mayoría calificada, es decir, el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores. Y que coincide con el presidente López Obrador de que hay que respetar la ley , pero consideró que el mandatario está mal informado.

“La suerte no está echada, segundo, tienen que pasar por dos tercios de los votos, yo no veo cómo obtengan los dos tercios, eso no va a suceder, yo no lo veo. Pero, ante la eventualidad de que el PRI y no el PT presidiera la Cámara de Diputados, yo respetare la decisión de la Cámara como he respetado todas las decisiones que se tomando en esta Cámara y seguiré actuando con pleno apoyo al Presidente”

Fernández Noroña, quien estuvo acompañado de toda la bancada del Partido del Trabajo, dijo que las denuncias de Emilio Lozoya muestran a los militantes de ese partido que cuando son funcionarios se dedican al saqueo.

Pero fue más lejos, y acusó al PRI de haber asesinado a su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio y que en caso de que el Presidente López Obrador faltara , sería el PRI el que tomaría las riendas del país mientras eligió a otro Presidente.

“El PRI lo digo duro y claro, asesinó a su candidato a la Presidencia en 1994 , a Luis Donaldo Colosio, asesinó a su líder a la Cámara de Diputados, a Ruiz Massieu, el mismo año. Son una pandilla de asesinos, ¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño?, quien asume la Presidencia de la República temporalmente, la presidencia de la Cámara de Diputados , el PRI, el PRI”.

Fernández Noroña consideró que el presidente López Obrador se equivoca la pensar que el PT busca la Mesa Directiva como una ambición vulgar y eso no es así.