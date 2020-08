Gobernador de Tamaulipas se defiende de acusaciones de Lozoya

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aprovechó su participación en la conferencia de prensa mañanera, para responder a los señalamientos que habido en su contra,

El mandatario de extracción panista quien ha sido señalado de recibir sobornos cuando fue senador en el caso Lozoya y de tener vínculos con una de las bandas del crimen organizado se defendió con capa y espada.

Sostuvo que los ataques, difamaciones e intrigas se deben a que ha hecho un buen gobierno y a sus excelentes resultados en materia de seguridad, por ello, sus adversarios políticos y hasta los capos de la delincuencia organizada buscan intimidarlo.

García Cabeza de Vaca, advirtió que sus opositores por muy poderosos que sean no lograran intimidarlo porque en Tamaulipas ya se acabó el gobierno de los criminales.

“Esos ataque e insinuaciones sin fundamento no son producto de la casualidad, nuestros adversarios está preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dicho de un delincuente confeso como es Lozoya. Hay quienes creen que con infamias e intrigas me van a distraer o intimidar, no solo tengo que cuidarme de adversarios políticos nacionales y locales, aquí en Tamaulipas las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos”.

El gobernador de Tamaulipas, se refirió también al nuevo pacto fiscal que impulsa la Alianza Federalista de mandatarios estatales, para que se distribuya mejor el Presupuesto federal.

Por cierto que el presidente López Obrador insistió en que los mandatarios estatales deben ponerse de acuerdo pues cualquier cambio en la fórmula para modificar la distribución presupuestal debe contar con el consenso de todos los gobernadores.