Desde Reynosa, Tamaulipas donde hoy culminó una gira de trabajo por 4 entidades, el presidente López Obrador se refirió nuevamente a la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes.

Aseguró que ese asunto va porque va, pues si a la gente le faltan firmas o los legisladores no lograsen ponerse de acuerdo, él mismo lo hará, pero tendría que fundamentar muy bien la petición , y además formularia una pregunta específica para que el pueblo responda si quiere que se les someta o no a proceso penal

“Porque lo voy hacer si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y no obtienen las firmas, lo voy hacer porque no quiero parecer verdugo y además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Si yo hago la solicitud yo tendría que fundarla y se tiene que presentar también un proyecto de pregunta”.

Reiteró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidirá si es constitucional o no este ejercicio de democracia participativa, y también si se podría enjuiciar el ex presidente Peña Nieto por traición a la Patria, en caso de comprobarse las acusaciones que le hace Emilio Lozoya.

López Obrador, dijo que no se torcerá la ley para acusar a nadie sin pruebas, pues ya a otros personajes les hicieron eso, como a Elba Esther Gordillo, a los que les han inventado delitos y que eso no ocurrirá en su administración, aseguró que ahora hay un auténtico estado de derecho y no se persigue a los opositores.