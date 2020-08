Cerca de 70 involucrados en caso Lozoya; todos tendrán que declarar: AMLO

Desde Coahuila donde inició una gira de trabajo por varias entidades del norte del país, el presidente López Obrador retomó el tema del caso Lozoya, y la consulta para juzgar penalmente a los expresidentes, dijo que hay 70 políticos y ex funcionarios que estarían involucrados en actos de corrupción por lo que todos deberían ser citados a declarar.

Enfatizó que no es a él, sino a la FGR a la que toca investigar los hechos presuntamente delictivos, pues ya no es como antes que el Presidente de la Republica era el que ordenaba a quien investigar y a quien no, dijo desconocer si ya se abrió o no una carpeta de investigación al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray uno de los más señalados por Lozoya, ni sabe tampoco si la UIF ha empezado a congelar alguna cuentas de los presuntos implicados.

“Seguramente los implicados que son como 70 van a ser llamados a declarar, se tiene que comprobar lo que se denuncia, no se puede culpar a nadie sin pruebas, desde luego, sin venganzas, sin fabricar delitos y eso me tiene muy tranquilo porque le tengo confianza al Fiscal. Y no ha hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de investigación financiera”.

Respecto al video en el que aparece el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con un grupo de la delincuencia organizada, López Obrador respondió que también corresponde a la FGR investigar estos hechos y que tiene mucha confianza al Fiscal Gertz Manero, quien es un hombre con criterio que no se va a dejar manipular ni presionar por nadie en ningún caso de los que indaga la Fiscalìa.

El presidente López Obrador habló largo y tendido del caso Lozoya de cómo se realizó la transacción de la venta de la planta de fertilizantes a Pemex a un sobrecosto de más de 200 millones de dólares, y que la banca de desarrollo sirvió de aval en ese pago mediante millonarios créditos.

El Ejecutivo, que aunque se argumenta que el secreto bancario impide conocer dichos créditos, su gobierno dará a conocer todo lo que se tenga que saber, incluso dijo que también podrían estar involucrados quienes eran los titulares de Nafin, el Bancometx instituciones que entregaron los créditos, como Enrique de la Madrid y Alejandro Díaz de León actual gobernador del banco de México

“Yo voy dar instrucciones de que estos se ventile, no somos tapadera de nadie, fue nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, fue un hijo del expresidente De la Madrid era el de Nafin y el actual gobernador del Banco de México también, estaba en Hacienda y luego en el Bancometx cuando estos créditos.

Sobre la consulta para juzgar a los expresidentes reiteró que la ciudadanía debe tomar en sus manos esa decisión de juzgar penalmente a los ex presidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues se trata de un ejercicio de democracia participativa contemplado en la Constitución, pero será la Corte la que decidirá su es constitucionalmente válido ese instrumento de consulta popular.

“Si existe ese instrumento debe utilizarse, quien va a decidir si procede o no procede, primero la gente pues es como una elección, la gente va a ir de manera libre a decir si quiero que se enjuicie a los expresidentes o no, siempre va a ser le pueblo el que tiene la última palabra , pero si es constitucional o no lo decidirá la Suprema Corte de Justicia”

Finalmente se le preguntó al Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, ahí presente, sobre el asesinato de un civil a manos de un militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, contestó que aunque la propia Secretaria lleva acabo indagatorias internas, es la FGR investiga el caso y que son 24 los elementos del Ejercito los que son investigados.

“Al estar involucrado un civil en la actividad militar, no lo juzga la jurisdicción militar, lo tendrá que juzgar la parte federal, son 24 elementos involucrados en esa agresión que tuvimos y hay que ver si hubo excesos o lo que resulte de la investigación”.