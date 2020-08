El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los juicios penales contra Emilio Lozoya y Genaro García Luna representan una gran oportunidad histórica para erradicar, al menos por un largo tiempo, la corrupción en México y que reciban el castigo correspondiente los legisladores, gobernadores y los expresidentes presuntamente involucrados.

Para el caso de los ex Presidentes de la República recordó que son tres las vías para solicitar una consulta popular, por petición del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que una tercera parte de los legisladores federales lo soliciten o bien a petición del actual Presidente de la República. Reiteró que él no está a favor del juicio a los expresidentes, pero en una democracia la gente es la que manda.

López Obrador dijo que le gustaría que fueran los ciudadanos los que impulsaran la consulta para llevar a juicio a los expresidentes involucrados en ambos casos emblemáticos de corrupción, por lo que hizo un llamado a quienes están interesados para que junten las firmas necesarias, alrededor de un millón 600 mil, para que se haga el sondeo que decidiría si se juzga a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Señaló que la gente está a tiempo de organizarse y solicitar la consulta mediante sus firmas, y lograr que el año que entra, durante las elecciones federales la población vote también por el juicio a los exmandatarios.

“Que decidamos entre todos, y se está en tiempo, a mi gustaría mucho que fuesen los ciudadanos, que está porque se juzgue a los ciudadanos den su firma. Hay dos posibilidades una que sea el mismo día de la elección federal el año próximo, creo que es el 6 de junio y la otra posibilidad es que sea en agosto, eso lo decide la Suprema Corte”.

Respecto al video en que se observa a su hermano Pío López Obrador, recibir dinero del ex coordinador de Protección Civil, David León, el jefe del Ejecutivo reiteró que él iría a declarar en caso de ser necesario.

Dijo no temer a que se le involucre en ese escándalo, y que si la FGR lo llama a declarar lo hará con mucho gusto, incluso llevaría pruebas de delitos de corrupción contra quienes lo acusen, para que sepa toda la verdad, en todos los casos.

“No tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre, como en el caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía. Y aprovecho para ir a hablar de los que me acusen, aprovecho para aportar pruebas”.

El presidente López Obrador, consideró que estos escándalos ayudan mucho a la purificación de la vida pública del país, por lo que no deben verse como un hecho polarizante ni como una confrontación, sino como el cumplimiento de la ley para acabar con la corrupción.