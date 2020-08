Lozoya denunció a Peña Nieto, Salinas y Calderón ante FGR

Emilio Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), denunció a su ex jefe Enrique Peña Nieto y a otros dos ex presidentes: Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, entre otros ex funcionarios de alto nivel.

Los sobornos por el caso Odebrecht iniciaron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y culminó con el mandato de Peña Nieto, acusó Emilio Lozoya en la denuncia que presentó el 11 de agosto pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) la cual se hizo pública este miércoles.

En el escrito de 63 páginas Lozoya, ex director de Pemex, relata paso a paso como se fraguaron los pagos corruptos en los que menciona a personajes de todos niveles incluido el expresidente de Mexico Carlos Salinas de Gortari, a quien mencionó cómo cabildero.

También menciona cómo artífice de la trama corrupta a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mientras que dijo que a quienes se entregó dinero son, entre otros, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Salvador Vega, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle y Francisco Cabeza de Vaca.

También señala al general Roberto Miranda encargado de la seguridad del Estado Mayor Presidencial, como asistente a algunas reuniones.

Lozoya desgloso su denuncia en episodios específicos,como “Caso Odebrecht y su financiamiento en la campaña del Partido Revolucionario Institucional”, que tuvo como candidato presidencial a Enrique Peña Nieto con el que ganó la elección de julio de 2012.

“En la reunión que sostuve a principios de 2012 con Welly, en Prado Sur, es decir, en la que pedí la cantidad de 6 millones de dólares, este me mencionó que la cantidad que podría aportar la empresa Odebrecht a la campaña del entonces candidato del PRI, para posicionarse mejor con dicho partido político sería 4 millones de dólares de los cuales 2.5 serían íntegros para la campaña, situación que evidentemente le comuniqué tanto Enrique peña Nieto, Luis Videgaray Caso”, dijo.

Sobre el caso Etileno XXI Lozoya dejó muy en claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”

En este caso mencionó nombres que señala, como participantes en reuniones, como José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya e Ildefonso Guajardo, y Carlos Treviño Medina.

En la demanda Emilio Lozoya sí hace referencia al video que recientemente se hizo público, el cual se habría grabado en las oficinas ubicadas en Montes Urales, en el cual se observa a una persona de nombre Rafael Caraveo Opengo recibir fuertes cantidades de dinero en efectivo.

En este caso refiere además al senador Miguel Angel Barbosa Huerta quien habría hecho una petición, consistente en trasladar a su hermano a trabajar a las oficinas centrales de Pemex.

Sobre Carlos Salinas de Gortari dijo que era parte de un aparato de complicidades y corrupción. Relato que José Antonio González Anaya recibió por lo -4 llamadas de Salinas de Gortari para asesorarlo con medios de comunicación.

Lozoya dijo que de acuerdo con José Antonio González Anaya, Salinas de Gortari consideraba traidores a quienes no ayudaban a sus hijos y a sus socios por lo que le sugirió cenar con él, sugerencia que desestimo.

Asimismo mencionó el caso del Wachee colero, robo de combustible a Pemex, y dijo que éste Delito se incrementó en los últimos tres años del gobierno de Enrique peña Nieto en un 150 por ciento, resultando pérdidas “monumentales“ para las finanzas de la nación.

Asimismo dijo que conoció de rumores que señalaban que habían nuevos pactos, en ciertos estados de la República, “entre directivos de Pemex para financiar campañas de allegados a José Antonio González Anaya Luis Videgaray José Antonio Meade”.

En la denuncia también se hace referencia a presuntos pagos, que señaló como “cañonazos“ a periodistas, pagos que habría ordenado Luis Videgaray.