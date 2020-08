Con denuncia exigen legisladoras panistas origen del video de soborno

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y la senadora Xóchitl Gálvez presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una demanda para que se investigue el caso evidenciado en el video difundido en redes sociales y que muestra a dos empleados de los entonces senadores del PAN Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, recibiendo fajos de dinero, presuntamente producto de sobornos del caso Odebrecht, para aprobar la reforma energética.

Las legisladoras panistas exigen conocer quién filtró ese video, el origen y el destino de los millonarios recursos, para deslindar responsabilidades.

La presidenta de la Càmara de Diputados, Laura Rojas dijo que además de que se esclarezca este delicado asunto, la denuncia presentada busca que se siga un cauce legal, y no quede en un escándalo mediático y sobre todo para que el caso no se use con fines político electorales.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gàlvez, solicitó que las personas que aparecen en el video Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael Caraveo sean citadas a declarar, incluida la persona que ofrece el dinero y que si no es Emilio Lozoya, se revele quien fue el mensajero.