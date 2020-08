Alcalde de Morelia suspende informe y atiende quejas por asesinato de joven

De manera intempestiva, cuando daba su Segundo Informe de Gobierno el alcalde de Morelia, Michoacan y ex senador, Raul Morón, suspendió su evento para atender a familiares que denunciaron la muerte de un joven en un forcejeo con policías.



Los manifestantes que llegaron al evento le exigieron a Raúl Morón justicia y que se esclarezca la muerte del muchacho de 27 años de edad, que falleció en un jaloneo con policías de Morelia y que padecía una enfermedad mental.



“Les pedimos a nuestros amigos que están aquí para presenciar el informe, que nos permitan un momento para dialogar, para dialogar con nuestros compañeros", señaló al inicio del evento y atender como autoridad cercana a la gente, sus peticiones.



De dicho diálogo con la familia se llegó a diversos acuerdos, entre ellos, separar de sus cargos a los uniformados involucrados, así como a la Comisionada de Seguridad Municipal en tanto se realizan las investigaciones por parte de la fiscalía del Estado.

Hay que señalar que el miércoles de la semana pasada, los policías acudieron a una llamada de emergencia ciudadana, pues presuntamente se estaba llevando a cabo un robo, al llegar al lugar, tuvieron un forcejeo con el presunto delincuente que terminó con su vida.



Posteriormente se conoció que no se trataba de un asaltante ni un robo, si no de un joven por la enfermedad mental que padecía estaba confundido, razón por la cual los familiares estaban protestando para pedir justicia.



Ante ello, el alcalde se comprometió a que el municipio asumirá la responsabilidad que emane de la resolución de la Fiscalía y actuará con firmeza en caso de que los elementos resultasen responsables.



Raúl Morón afirmó que no sólo comparte y respeta la indignación de la familia, sino que ofreció una disculpa pública por los hechos e hizo un llamado para que se limpie el nombre del joven fallecido luego de que los servicios de emergencia recibieran una llamada por robo a casa habitación y este joven resultara con impacto de bala en un forcejeo con los uniformados municipales, al desconocer que no era un ladrón sino una persona con una discapacidad mental.



De esta manera el alcalde de Morelia, asumió su responsabilidad como máxima autoridad en el Municipio y logró resolver en minutos, las demandas de sus gobernados.