Uso electorero del caso Lozoya, acusan panistas

El PAN en la Comisión Permanente acusó al gobierno federal de usar electoralmente las revelaciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Los legisladores del blanquiazul sentenciaron que el involucramiento de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en probables actos de corrupción se están convirtiendo en una “cortina de humo”, para no atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19.

Senadores y diputados de Acción Nacional recordaron que el PAN está favor de que se castigue la corrupción, así sean ex legisladores del partido los involucrados, como denunció Emilio Lozoya.

La senadora Guadalupe Murguía, reiteró que los hechos de corrupción deben ser castigados, pero antes deben de probarse, por lo que demandó que la investigación que realice la Fiscalía General de la República sea profesional, transparente y conforme a derecho, además de autónoma e imparcial.

Demandó conocer cuál es el estatus de Emilio Lozoya, porque de acusado pasó a testigo colaborador, luego a denunciante y ahora es víctima.

“Lamentamos que esto sea lo que ocupe la atención política y todo el esfuerzo nacional, estamos viviendo una gravísima pandemia que no ha podido ser ni controlada ni domada. Y sin embargo esto opera como una cortina de humo para desviar la opinión pública, con propósitos claramente electorales, en vez de entrar a la atención y la solución de los que también son graves problemas nacionales”.

Xóchitl Gálvez, reiteró que Acción Nacional no será “tapadera de nadie” y lamentó que este gobierno esté enfocado a vengarse del pasado y a montar un circo mediático con las develaciones de Emilio Lozoya.

“Y pareciera que el señor está feliz de la vida, cuando es para mí un delincuente, porque el señor tomó dinero. Y el señor lo que quiere es salvar su pellejo, entonces a mí que no me venga a decir que es víctima, porque el señor es un sociópata, es un cuate que está dispuesto hacer lo que sea, que no conoce límites”.

El senador de Morena, Eduardo Ramírez, rechazó que el caso Lozoya sea un distractor del gobierno, para no cumplir con su responsabilidad de atender la pandemia por Covid-19.

“Sería muy lamentable utilizar una bandera de esta naturaleza, para opacar el tema de salud. Yo creo que en la agenda del gobierno de la República, estamos trabajando para poder atemperar, para poder detener tanto los contagios, como para tener la capacidad de respuesta hospitalaria y que se está haciendo un gran esfuerzo, no es un tema fácil”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, confió que este gobierno no deje de atender la crisis de salud y económica derivada del coronavirus, por darle prioridad a las revelaciones del ex director de Pemex.