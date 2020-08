La "Chofis" López se defiende de sus detractores

Tras las recientes críticas que ha recibido Eduardo López sobre su estado físico, así como su nivel mostrado en el terreno de juego, el atacante de Chivas habló para TUDN sobre esta situación.

“Ultimamente me han criticado muchísimo; no saben, ellos se dejan llevar mucho por lo que ven en redes sociales. Te digo, los mexicanos son muy negativos, en vez de apoyar al mexicano. En este caso, en vez de que la afición apoye al jugador, siempre está viendo qué es lo mal que está haciendo”. Comentó el mediocampista de 25 años de edad.

Por otra parte, la “Chofis” López comentó sobre su participación contra León en la jornada uno.

También te puede interesar: El Guadalajara atraviesa una pequeña crisis.

“Era correr y ya, no podíamos tener el balón. Siete minutos entré y ya todos me decían de que ya. Y se habló más de mí, que del equipo; de esos siete minutos que jugué, y nada más a mí me dicen, no a los compañeros”.

Juzgue usted mismo (fondo y forma)



Y espero sus comentarios..



La Chofis _______________✍🏼 pic.twitter.com/sciXKtp6wf — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) August 5, 2020

Cabe mencionar que para Jornada 3 del Torneo Guardianes 2020 BBVA, Chivas ya podrá contar nuevamente con Eduardo López, además de Ronaldo Cisneros para enfrentar a Puebla en el Akron.