Sergio Pérez está triste por tener Covid-19

Sergio Pérez dio positivo de Covid-19 y no podrá correr este fin de semana el Gran Premio de Silverstone de Gran Bretaña.

Su equipo Racing Point escogió al piloto que tomará el lugar provisional del “Checo” y se trata del alemán, Nico Hulkenberg, el cual le ganó la carrera al mexicano Esteban Gutiérrez.

Tras esto Sergio Pérez dio su versión tras contagiarse de Covid-19 algo que tiene bastante triste al piloto de Guadalajara, Jalisco.

“Estoy muy triste, son los días más tristes de mi carrera. De mi parte seguir todas las recomendaciones al pie de la letra de parte del equipo y la FIA. Esto sólo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus” dijo el mexicano en un video que subió a redes.

Tras la última carrera en Hungría, Sergio Pérez estuvo 11 días fuera de competencia, tiempo en el que tuvo que viajar a Guadalajara para ver a su madre la cual sufrió un accidente.

“Después de Hungría tomé un vuelo privado a México para ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve dos días, volví a Europa. Me sentía perfecto. Me siento perfecto. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma.

Sergio Pérez finalizó al invitar a la gente que se cuide bastante ante esta pandemia.