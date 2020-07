Sin comercio y sin locales abiertos, las autoridades en Teninio, Washington, han decidido crear su propia moneda para enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, por lo que están haciendo entrega a sus ciudadanos de 300 dólares COVID.

El alcalde Wayne Fournier de Tenino, donde viven 1800 habitantes, ha tomado la decisión de crear Dólares COVID para apoyar a la economía de su población, e incluso han utilizado una máquina antigua de billetes para la producción de estos y así lograr imprimir 10 mil nuevos dólares con valor de 25 dólares, de acuerdo con fuentes de AFP.

#AguilaNoticias Una moneda de madera estaría salvando la economía de Tenino en Estados Unidos frente a la emergencia sanitaria #VocesConLibertad pic.twitter.com/ODVcoZA0zq — Radio Águila (@radioaguila) July 13, 2020

El billete tiene el rostro de George Washington y lo acompaña una frase que dice: "Lo tenemos bajo control" y es únicamente aceptado dentro de la comunidad. Sólo pueden recibir 300 dólares mensuales.

El alcalde también ha dicho que no busca remplazar la moneda nacional si no más bien apoyar a la economía local, de hecho no es la primera vez que toman una medida así, pues en 1930 también lo hicieron durante la Gran Depresión que golpeó a Estados Unidos.