Javier Aguirre reveló que la FMF quiere convocar a Luka Romero

Después de que Luka Romero futbolista de origen mexicano se convirtiera en el jugador más joven en debutar en la historia de Liga Española con 15 años y 219 días, Javier Aguirre, estratega del Leganés admitió en conferencia de prensa que hay interés para que juegue con la camiseta de México.

“México me consta, si que quiere hacerle una invitación para que participe con la selección mexicana, no sé a qué nivel, sub 17, sub 20, no tengo ni idea, porque en eso hay que ver el proceso del chaval.”

Por otra parte, ante el difícil panorama que tiene él ´Vasco´ para evitar el descenso con el Leganés, el técnico mexicano tiene claro la formula que se necesita para salvar al equipo.

“Nosotros no podemos depender de nadie, y ganar cuatro o cinco partidos pues si es difícil, pero no es imposible, ¿Por qué no podemos hacerlo? Yo he visto cosas más complicadas en el futbol de España, México y se han logrado.”

Con siete partidos por jugarse, el Lega, se ubica en el penúltimo lugar de la clasificación con 25 puntos. Este sábado el Leganés visita al Osasuna, quien se mantiene en la onceava posición de la tabla.