Sigue el desabasto de medicamentos para niños con cancer

Los papás de niños con cáncer de diversos hospitales del país llamaron a los diferentes niveles del gobierno, encargados de la salud, para que de forma pronta y oportuna surtan de los diferentes medicamentos oncológicos a estos hospitales y nuestros niños puedan continuar con sus tratamientos para el cáncer, de lo contrario se seguirá poniendo en riesgo la vida de lo menores.

“Se nos había hecho la promesa de que muy pronto se iba a regularizar el abasto suficiente de medicamentos en todo el país, cosa que no aún no ocurre. Hemos sido muy pacientes, pese a la urgencia del caso, y pese a ello no romperemos el diálogo con las autoridades, sin embargo seguiríamos puntualmente defendiendo la vida de nuestros niños por las distintas rutas jurídicas y legales, porque el derecho así nos asiste”, recordaron en un pronunciamiento difundido en redes.