Oposición defiende al INE

La oposición en el Senado defenderá al INE de cualquier intención del gobierno federal de debilitarlo, de apropiarse de él o de desacreditarlo.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que el Instituto Nacional Electoral es un aparato “costosísimo”, que no garantiza elecciones libres.

Damián Zepeda, ex coordinador del PAN, le recordó a López Obrador que fue el INE actual el que declaró su triunfo como presidente del país en las elecciones de julio de 2018.

El panista aseveró que contrario a lo que afirma el Ejecutivo Federal, el INE si garantiza elecciones democráticas.

Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI, afirmó que el INE tiene solvencia política y moral para arbitrar las elecciones.

“Y no podemos ir contra todos los órganos autónomos. En este caso, no lo podemos permitir nosotros como legisladores, sólo porque no es un traje a la medida del Ejecutivo en turno, esos tiempos ya pasaron”, añadió

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se pronunció por la permanencia del INE, porque es un órgano que se ha ido perfeccionado, reforzando y blindado y, hoy es el garante de los comicios.

“Y es precisamente el que le ha dado el triunfo al gobierno que hoy está en ejercicio. A mí me parece que el INE es algo fundamental en la democracia de nuestro país y que no puede ninguna manera desaparecer”, apuntó Mancera.